Mangueirão recebe mais de 30 mil pessoas na turnê comemorativa de 10 anos do ‘Tardezinha’

O Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, foi palco de mais uma edição da turnê comemorativa de 10 anos da “Tardezinha”, projeto idealizado pelo cantor de pagode Thiaguinho. O evento, realizado neste fim de semana, reuniu mais de 30 mil pessoas, que cantaram e dançaram por mais de seis horas de muito pagode, embaladas por sucessos próprios do artista e clássicos dos anos 90.

A apresentação contou com a participação especial de Mumuzinho, que levantou o público ao subir ao palco ao lado de Thiaguinho. O cantor, emocionado, declarou sua paixão pelo público paraense: “A Tardezinha é para curtir com quem você ama, com os amigos, com a família. E Belém tem uma energia única. Eu sou apaixonado pela força que esse público transmite nos shows”, disse Thiaguinho.

O Mangueirão ganhou uma decoração especial para celebrar os 10 anos do projeto: as cadeiras da arquibancada foram personalizadas com um mosaico colorido, seguindo a identidade visual do Tardezinha, surpreendendo e encantando o público.

“Foi lindo! Ao entrar no Mangueirão, avistamos um mosaico imenso do Tardezinha. Nunca tinha visto um show ter um mosaico tão bonito como esse, pensei que só fosse em partidas de futebol. Parabéns a todos os envolvidos! Espero que todos os shows sejam sempre aqui, pela estrutura, conforto e segurança que o Mangueirão oferece”, disse a estudante Jayne Hanelly.

Em suas redes sociais, Thiaguinho celebrou o sucesso da apresentação: “Super obrigado, Belém do Pará. Eu te amo! 35 mil corações paraenses na Tardezinha. Mais um estádio lotado. Dessa vez, batemos nosso próprio recorde no Estádio Olímpico do Pará – O Novo Mangueirão”.

O repertório reuniu mais de 100 músicas, incluindo sucessos como “Sou o Cara Pra Você”, “Energia Surreal” e “Tchau e Bença”.

Belém foi a quinta capital a receber a turnê em 2025, que passará por 26 cidades, no Brasil e no exterior, incluindo países como Angola, Austrália, Portugal e Estados Unidos. Pela primeira vez, o “Tardezinha” será realizado em continentes como África e Oceania.

Imagem: Divulgação Instagram