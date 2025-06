Amazônia Jazz Band encerra Quermesse Mariana na Praça Santuário em Nazaré

A Amazônia Jazz Band (AJB) encerrou, neste domingo (1º), a Quermesse Mariana na Praça Santuário, em Nazaré, após a apresentação oficial do Cartaz do Círio 2025 aos fiéis. O evento aconteceu na Concha Acústica, reunindo grande público ao som de canções regionais e nacionais, em arranjos dançantes sob a regência do maestro Eduardo Lima.

A Big Band do Theatro da Paz apresentou um repertório eclético, que homenageou tanto o Círio de Nazaré quanto o Pará. Canções como “Voando pro Pará”, da cantora Joelma, marcaram o encerramento da programação mariana.

A apresentação emocionou o público presente. A servidora pública Josefa Andrade, que participa todos os anos do lançamento do cartaz, destacou: “Eu sempre acompanho a banda, sempre que posso estou no teatro assistindo aos espetáculos. E assistir eles depois de conhecer esse cartaz lindo, é maravilhoso”.

No repertório, também estiveram canções como “Ao pôr do sol”, “Indauê Tupã” e “Luz do mundo”. O show contou ainda com a participação especial do cantor Daniel Araújo.

A iniciativa é uma realização do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz, da Academia Paraense de Música (APM) e da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), com patrocínio master do Instituto Cultural Vale, via Lei de Incentivo à Cultura.

Imagem: Agência Pará