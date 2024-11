Marina questiona se mundo irá trabalhar dobrado com Trump

Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o mundo vai trabalhar para que não haja retrocesso na área ambiental. Ela deu declarações, nesta quarta-feira (6), durante conversa com com jornalistas no Palácio do Planalto.

Segundo ela, no primeiro mandato do republicano, houve avanços significativos na governança global sobre o tema a despeito de sua posição crítica. No entanto, Marina questionou se os demais países terão de “trabalhar dobrado” caso o novo governo americano não queira “fazer sua parte”.

– A questão climática é uma questão ambiental, mas é também uma questão de compreensão econômica. Todo mundo vai ter que se esforçar para ter produtos que não sejam “carbonointensivos”. Vamos ter um país que diz “nós vamos continuar com produtos “carbonointensivos”, colocas esses produtos no mercado, competindo com aqueles que estão fazendo um esforço? – falou.

A ministra apontou que os Estados Unidos, como país considerado o segundo maior emissor de gases poluentes no mundo, apenas atrás da China, têm responsabilidades “muito grandes” no processo de enfrentamento da redução de emissão de dióxido de carbono (CO²). As informações são do G1, da Folha de S.Paulo e do Poder360.

Fonte: Pleno news/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil