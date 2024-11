Salário de Gianni Infantino, presidente da FIFA, é divulgado: Confira os valores

Desde que assumiu a presidência da FIFA em fevereiro de 2016, Gianni Infantino tem estado à frente de uma das maiores organizações esportivas do mundo. A remuneração do presidente da FIFA é frequentemente tema de interesse e análise, especialmente à luz de aumentos salariais significativos demonstrados em relatórios financeiros.

No último ano, foi anunciado um aumento de 33% em seu salário-base, elevando seus ganhos anuais para mais de 4,67 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 23,3 milhões. Este aumento reflete não apenas sua posição de liderança, mas também o aumento das receitas que a organização tem experimentado sob sua gestão.

O Impacto Econômico da Gestão Infantino na FIFA

O mandato de Gianni Infantino promete um aumento substancial nas receitas da FIFA, com expectativas de alcançar 11 bilhões de dólares entre 2023 e 2027. Este montante representa um recorde, potencialmente estabelecendo novos paradigmas de investimento e desenvolvimento no futebol global.

A FIFA, sob sua liderança, reportou receitas de 1,17 bilhão de dólares no ano passado, impulsionadas por eventos como a Copa do Mundo Feminina. Os acordos de marketing e direitos de transmissão televisiva são partes integrais dessa receita, gerando milhões para a organização e, consequentemente, para seus projetos no esporte.

Salários Milionários em Outras Instituições de Futebol

Além de Infantino, outros líderes no futebol também possuem remunerações significativas. Um exemplo é o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, que recebeu 3,26 milhões de dólares. Este alto nível de remuneração reflete a importância e a complexidade de suas funções junto às federações mais influentes do futebol.

Esses valores geram frequência nas discussões sobre a governança e a alocação financeira dentro do futebol internacional, destacando as diferenças entre as despesas administrativas e os investimentos no esporte de base.

Como a FIFA Gere Suas Finanças?

A gestão financeira da FIFA é complexa, com reservas financeiras de 3,6 bilhões de dólares. Tais reservas são essenciais para garantir estabilidade em investimentos contínuos e emergenciais no cenário futebolístico global.

Os gastos e investimentos recentemente alcançaram um total de 1,75 bilhão de dólares, com uma parcela considerável dedicada a eventos de grande porte como a Copa do Mundo. Este comprometimento com grandes eventos reflete a estratégia da FIFA de usar suas receitas para promover e expandir o futebol como um esporte universal e inclusivo.

O Que Esperar do Futuro Financeiro da FIFA?

Com a próxima edição da Copa do Mundo planejada para ocorrer em solo norte-americano, compartilhada entre Estados Unidos, México e Canadá, as expectativas são de um aumento ainda mais significativo nas receitas da FIFA. Esta fase marca um novo capítulo tanto para a organização quanto para o próprio Infantino, à medida que ele tenta impulsionar ainda mais essas estratégias financeiras e administrativas.

A gestão eficaz e o crescimento sustentável são desafios contínuos, mas estratégias claras e direcionadas para o futuro do futebol global poderão definir o legado de Infantino e o papel da FIFA no futuro esportivo mundial.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / thenews2.com