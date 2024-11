CadÚnico enfrenta falhas: como estão os atendimentos no CRAS?

Nos últimos dias, a instabilidade do sistema Cadastro Único (CadÚnico) tem sido uma preocupação para muitos municípios brasileiros, incluindo Feira de Santana. Este problema foi comunicado pela administração federal à Prefeitura, destacando os desafios enfrentados pelos usuários do sistema.

Segundo informes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso), a instabilidade do CadÚnico, gerenciado pela Caixa Econômica Federal, ainda não tem previsão de normalização. Apesar desse contratempo, os serviços oferecidos nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) continuam funcionando, embora com possíveis atrasos.

Como a instabilidade afeta o atendimento?

A chefe do Bolsa Família no município, Danusa Rodrigues, explicou que a instabilidade no CadÚnico tem interrompido os atendimentos e pode ocasionar atrasos. Em diversos momentos, o sistema sofre quedas abruptas que impedem a finalização dos processos, retornando em seguida com funcionamento lento, o que dificulta a assistência aos beneficiários.

Quais são as medidas tomadas pelas autoridades?

Diante deste cenário, a gestão municipal mantém contato constante com a Caixa Econômica Federal, que foi notificada para solucionar o problema o quanto antes. Enquanto isso, os profissionais do CRAS estão se esforçando para minimizar os impactos da instabilidade nos atendimentos, garantindo suporte aos cidadãos que dependem do CadÚnico para acessar benefícios sociais.

O que esperar nos próximos dias?

A população de Feira de Santana deve se manter informada sobre a situação do CadÚnico através dos canais oficiais da prefeitura e da Secretaria de Comunicação Social. Enquanto o atendimento sofre com ajustes devido à instabilidade, é importante que os beneficiários planejem suas visitas ao CRAS e esperem possíveis atrasos no serviço.

Para os mais afetados, a recomendação é buscar informações sobre o status do sistema antes de se deslocar ao local de atendimento. A colaboração mútua entre agentes municipais e usuários é essencial para enfrentar esse período de instabilidade com o menor transtorno possível.

Como se inscrever no CadÚnico?

Para se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), que é a base de dados do governo brasileiro usada para acessar programas sociais, siga esses passos:

Verifique a Elegibilidade: O CadÚnico é destinado a famílias de baixa renda, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda total de até três salários mínimos.

Reúna os Documentos Necessários:

Para o responsável familiar: CPF ou Título de Eleitor.

Para os demais membros: Certidão de Nascimento, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor (se aplicável).

Localize um Centro de Atendimento: Dirija-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou à prefeitura de seu município para realizar a inscrição. Algumas cidades também oferecem atendimento em postos adicionais.

Realize a Entrevista: Durante a inscrição, o responsável familiar será entrevistado para fornecer informações sobre a composição e renda familiar, além das condições de moradia.

Atualize o Cadastro a Cada 2 Anos: Mesmo após a inscrição, é fundamental atualizar o cadastro sempre que houver mudanças na composição familiar ou renda, ou pelo menos a cada dois anos.

Para mais informações, consulte o site da prefeitura local ou do Ministério da Cidadania.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação