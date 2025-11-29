domingo, novembro 30, 2025
Meghan Trainor revela como vidente a fez parar de vez de tomar café

Dona do hit “All About That Bass” vivia à base da bebida

Da CNN Brasil

A cantora Meghan Trainor, 31, revelou, em entrevista à People, como uma vidente a fez largar do café de vez. A norte-americana explicou que sua rotina estava insana e ela precisou ouvir um conselho de uma pessoa distante para entender a profundidade do problema.

A dona do hit “All About That Bass” contou que o marido, o ator Daryl Sabara (“Pequenos Espiões”), ganhou de presente uma sessão com uma vidente que fez para ele o alerta sobre o consumo excessivo de café da cantora.

“A vidente nunca me conheceu. Meu marido ganhou de presente uma sessão com ela e ela disse: ‘Sua esposa está usando café como se fosse speed. Ela está imparável e isso não está a ajudando, e ela está simplesmente desmoronando'”, contou. “Eu pensei: ‘Como ela sabe disso?’. Ele chegou em casa e me contou, e eu parei imediatamente.”

Segundo Meghan, o conselho da vidente a fez perceber que ela estava dependendo do café para atravessar o dia e se manter estável. Como consequência, ela não conseguia desligar a mente de noite para dormir, o que aumenta a demanda pela bebida estimulante no dia seguinte.

“Eu não estava me sentindo bem. E eu pensava: ‘Eu não entendo. Eu como de forma tão saudável, eu me exercito. Por que eu me sinto assim?’ E eu percebi que estava me sobrecarregando”, relatou.

