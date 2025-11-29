Lázaro Ramos relembra maus tratos sofridos pela mãe quando ele era criança

Ator baiano contou no “Globo Repórter” que Célia Maria era empregada doméstica e foi agredida fisicamente pela patroa; ele será vilão na próxima novela das 18h

Tatiana Cavalcanti, colaboração para a CNN Brasil

O ator Lázaro Ramos, 47, revelou que sua mãe, Célia Maria, sofreu maus tratos no ambiente de trabalho quando ele era adolescente.

Lázaro detalhou a violência sofrida pela mãe à apresentadora Sandra Annenberg durante o programa especial Globo Repórter Personalidades, exibido pela TV Globo nesta sexta-feira (28).

Lázaro contou que Célia Maria trabalhava como empregada doméstica e chegou a ser agredida fisicamente por sua patroa. Essa experiência traumática marcou o ator, que viu a mãe lutar para criar a família em meio a condições de trabalho precárias e hostis.

“Minha mãe trabalhava como empregada doméstica e a dona da casa chegou a agredi-la fisicamente”, disse o ator, destacando que essa vivência moldou sua perspectiva sobre questões sociais e raciais no país. Célia Maria morreu quando Lázaro ainda era adolescente.

O ator, conhecido por seu engajamento em causas sociais e por trabalhos como o livro “Na Minha Pele”, frequentemente utiliza suas plataformas para discutir temas de invisibilidade e racismo.

A história de Célia Maria adiciona um elemento pessoal e doloroso ao debate sobre as violências estruturais enfrentadas por mulheres negras no Brasil.

Próximo trabalho

Lázaro Ramos se prepara para um novo desafio na televisão: ele interpretará o vilão da próxima novela das 18h, que será intitulada “A Nobreza do Amor”.

De um garoto sonhador criado no bairro do Garcia, em Salvador, Lázaro Ramos se consolidou como um dos artistas mais completos e admirados do Brasil, atuando como ator, diretor, escritor, apresentador e ativista.

A homenagem feita pelo “Globo Repórter Personalidades” destacou tanto suas raízes quanto seus próximos passos na carreira.

No campo afetivo, a reportagem relembrou a história de amor com a atriz Taís Araujo, uma relação que já dura 21 anos. Lázaro revelou que a atriz Adriana Esteves foi a “cupida” que o encorajou a se declarar para Taís, que na época estava noiva.

Taís narrou o momento inusitado da declaração por telefone e a decisão de terminar o noivado ao retornar de uma viagem para se encontrar com Lázaro.

Divulgação/Globo