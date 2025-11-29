Pai de Isabel Veloso atualiza estado de saúde da filha internada na UTI

Após ela ter uma crise respiratória e ser entubada, família da influenciadora pediu orações pela melhora

Giovana Christ, da CNN Brasil

Joelson Veloso, o pai de Isabel Veloso, 19, publicou em suas redes sociais neste sábado (29) uma atualização do estado de saúde da influenciadora, que está internada na UTI.

“Estive no quarto com a Isabel: ela está sem aparelhos, apenas recebendo alimentação por sonda. Conversamos e trocamos olhares de fé e esperança. Contei a ela sobre todas as orações, o carinho e o amor que temos recebido. Gratidão a todos vocês. Cada prece tem sido força para ela e para mim também. Seguimos acreditando no milagre da vida”, escreveu.

Isabel passou mal na noite de quarta-feira (26) e teve uma crise de falta de ar causada por excesso de magnésio no sangue. Após contar a notícia, Lucas pediu orações para ela.

No dia 24 de outubro, Isabel fez um transplante de medula e teve alta antes do tempo previsto. Na foto em que deu a boa notícia, ela posou com um certificado com a frase: “A medula me pegou”.

O procedimento foi feito no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná, e o doador foi seu pai, Joelson Veloso.

Em um texto emocionado feito para ele, Isabel também relembrou o momento em que o tratamento não fez mais efeito e ela ficou sem alternativas — sendo classificada como uma paciente paliativa.

Relembre o caso

Isabel Veloso descobriu que tinha um linfoma de Hodgkin aos 15 anos, quando começou um tratamento intensivo, e aos 17, descobriu que sua doença era incurável e interrompeu as medidas para tentar controlar o câncer.

Em outubro de 2024, a influenciadora retomou o tratamento, aos cinco meses de gestação de seu primeiro filho com o marido, Lucas Borba, após descobrir que o linfoma havia voltado a crescer.

Grávida de 28 semanas, a influenciadora compartilhou que a doença havia se espalhado, chegando aos seus pulmões. Após dar à luz, Isabel Veloso começou uma nova etapa no tratamento de câncer.

Instagram/Isabel Veloso