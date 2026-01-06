Reggae Biruta abre a programação cultural de 2026 em homenagem ao aniversário

A capital paraense, reconhecida nacionalmente como a capital do reggae no Brasil, comemora seus 410 anos com uma programação especial que reafirma sua identidade musical e cultural. No domingo, 11 de janeiro, a partir das 16h, o Açaí Biruta será palco do Reggae Biruta Nacional – Especial Aniversário de Belém, reunindo bandas e DJs que representam a força do reggae nacional.

Conhecida como o portal do reggae no Brasil, Belém construiu, ao longo das décadas, uma relação profunda e afetiva com o gênero, que se tornou parte do cotidiano da cidade — das periferias aos grandes palcos. Essa conexão dialoga diretamente com os pioneiros do reggae e com a posição geográfica estratégica da capital paraense, uma das mais próximas das ilhas do Caribe, fator determinante para a chegada e difusão de ritmos como reggae, merengue, zouk e calypso.

A cidade tornou-se referência nacional pela formação de público e pelo papel fundamental do Porto de Belém, por onde chegaram os primeiros discos de vinil trazidos por navios caribenhos no final da década de 1970. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros espaços dedicados ao gênero, como a histórica Toca do Reggae, comandada pelos mestres DJ Ras Fernando,DJ Ras Margalho, Ras Alvim e Jorge Motora, que deram origem às primeiras festas, bandas e programas de rádio especializados, consolidando o reggae como um dos ritmos mais amados da capital paraense.

Segundo a renomada radialista Bebel Chaves, que há 34 anos atua na divulgação do reggae nas rádios de Belém, o ritmo chegou ao Brasil justamente pelo porto da capital paraense.

“O reggae entrou no Brasil por Belém junto com o merengue, o zouk, o calypso e outros ritmos caribenhos, trazidos por navios vindos da Jamaica e do Caribe. A partir daqui, ele se expandiu para o Maranhão, que sempre manteve uma forte ligação cultural com a nossa cidade”, destaca Bebel Chaves.

O Reggae Biruta Nacional – Especial Aniversário de Belém contará com a atração nacional Raiz Tribal, diretamente do Maranhão, além dos shows de Marina e os Leones e Yeman Jah. A programação se completa com os DJs Dhodhu Roots, George Rodrigues, Leo Barreto e Vitor Pedra, que comandam as pistas ao longo da tradicional domingueira, na véspera do aniversário da cidade. As mulheres têm entrada franca até 18h30, reforçando o caráter popular, democrático e inclusivo da celebração.



Um dos grandes destaques da noite são os filhos da banda Tribo de Jah, Raiz Tribal, natural de São Luís (MA), que mantém uma relação histórica com o público de Belém. Surgida em 2001, antes mesmo da popularização das plataformas digitais, a banda construiu uma trajetória sólida no reggae brasileiro, emplacando sucessos autorais como Jah Sigo, We Again, Quadro da Vida, Oh! Lua, e Arte Final, além de novos “hinos” como Pra Deus (feat. Duane Stephenson da Jamaica), Ei, Johnny! (feat. Jahgun).

Em Belém, a Raiz Tribal já acompanhou grandes nomes internacionais do reggae, como Cedrick Myton, Honey Boy, Eric Donaldson e Duane Stephenson, fortalecendo ainda mais os laços entre o Pará e o Maranhão. Reconhecida hoje como uma das principais referências do reggae maranhense, a banda se destaca pela mistura de diferentes swings e influências, construindo uma identidade própria que dialoga com o reggae jamaicano sem abrir mão da musicalidade brasileira.

Segundo Gill Enes, vocalista da Raiz Tribal, 2026 será um ano marcante para o grupo. “Estamos com um novo trabalho só com músicas inéditas já em fase de produção, além de uma nova turnê pelo Nordeste. Também vamos comemorar os 25 anos da Raiz Tribal com um show especial e pretendemos rodar o Brasil para celebrar esse momento”, destaca.

SERVIÇO

Evento: Reggae Biruta Nacional – Especial Aniversário de Belém

Data: Domingo, 11 de janeiro de 2026

Horário: A partir das 16h

Local: Açaí Biruta – Belém (PA)

Atrações:

Raiz Tribal (MA)

Marina e os Leones

Yemanjah

DJs:

Dhodhu Roots

George Rodrigues

Leo Barreto

Vitor Pedra

Entrada:

Mulheres com entrada franca até 18h30

Classificação: Evento cultural / Reggae nacional

Ocasião: Comemoração dos 410 anos de Belém