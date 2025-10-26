Paysandu perde para o Avaí na Curuzu e está praticamente rebaixado à Série C

Um primeiro tempo sem sal, em que o adversário visitante agiu como se estivesse participando de um treino e com direito a dois gols; um segundo tempo de reação, com um gol anulado e outro de pênalti, além das perdas de chances de gol. Foi assim o jogo entre Paysandu e Avaí na noite deste sábado, 25, valendo pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, partida que teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte do Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

Assim, o Papão segue com pontos, ainda não rebaixado matematicamente porque o Athletic perdeu na tarde de hoje, porém, os jogadores bicolores não sabiam desse detalhe e desceram para os vestiários sem darem uma palavra com a imprensa depois de mais uma derrota, jogando dentro de casa e diante de um bom público pagante que, apesar da situação, foi levar seu apoio e incentivo aos bicolores que, entretanto, não tinham o que falar, assim como o técnico Márcio Fernandes, cuja reação foi corajosa no segundo tempo, depois de um início de partida com um Papão da Curuzu apático, doente, sem chances.

Ninguém entende o que está acontecendo com o “Maior Campeão do Norte”.

Apesar da situação, não houve muita reclamação dos torcedores que chegaram a ficar felizes com o segundo tempo depois do horror que foi a fase inicial do jogo.

Na próxima sexta-feira, 31, o Papão encara o Goiás fora de casa, com a cobertura da Marajoara.

Já o Avaí apenas cumpre tabela, pois não corre risco de rebaixamento, porém, não vai mais adiante.

Por Roberto Barbosa/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu