Moradores de Belém poderão trocar eletrodomésticos usados por crédito via Pix

Uma iniciativa sustentável e que pode aliviar o bolso dos consumidores chega à capital paraense. Moradores de Belém terão a oportunidade de trocar eletrodomésticos antigos por crédito via Pix, em uma ação promovida pelo Hub do Pix, que será realizada das 8h às 17h, na unidade da Condor.

A proposta é simples: ao levar itens da chamada “linha branca”, como geladeiras, fogões e micro-ondas, os participantes recebem uma avaliação do produto e, em seguida, um valor correspondente é creditado diretamente via Pix. Os equipamentos recolhidos serão destinados à reciclagem ou reaproveitamento, contribuindo para a redução de resíduos e impactos ambientais.

A ação amplia o alcance de iniciativas sustentáveis na capital, incentivando o descarte correto de eletrodomésticos que muitas vezes acabam em locais inadequados. Além disso, o formato digital do pagamento garante rapidez e praticidade aos participantes.

Para participar, basta comparecer ao local dentro do horário estabelecido, levando um documento pessoal e o eletrodoméstico que deseja trocar. A expectativa é de grande adesão, especialmente diante do cenário econômico e da busca por alternativas de renda imediata.

A organização destaca que os itens devem estar completos, mesmo que não estejam funcionando, e passarão por uma triagem técnica antes da definição do valor a ser creditado.

A iniciativa reforça o compromisso com a economia circular e pode se tornar modelo para outras cidades da região.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução