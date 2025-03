Mostra de cinema em SP explora filmes de horror dirigidos por mulheres

Evento gratuito acontece até o dia 21 de abril no CCBB

Uma mostra de cinema em São Paulo vai apresentar ao público 28 filmes de horror que foram dirigidos por mulheres. Chamada de Mestras do Macabro: as Cineastas ao Redor do Mundo, a mostra é gratuita e ocorre no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no centro da capital paulista, até o dia 21 de abril.

Os filmes selecionados para a mostra foram realizados entre 1971 e 2023 e representam a produção cinematográfica de horror de diversas partes do mundo. Entre eles estão os clássicos O Cemitério Maldito, dirigido por Mary Lambert, e Psicopata Americano, de Mary Harron.

Dos 28 filmes que serão exibidos, cinco são de diretoras brasileiras, como A sombra do pai, de Gabriela Amaral Almeida; Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas; Sem seu sangue, de Alice Furtado; Medusa, de Anita Rocha da Silveira; e Terminal Praia Grande, de Mavi Simão.

Panorama histórico

A curadoria é da pesquisadora e especialista Beatriz Saldanha, que reuniu obras representativas de diferentes épocas, países e contextos sociais. O objetivo é oferecer ao público um panorama histórico do gênero e repensar o papel da mulher no cinema de horror, que historicamente é dominado por homens.

A mostra também pretende reforçar a importância do cinema de horror para a reflexão de temas sociais.

“Existe uma história do horror formada por cânones e por muitos anos as mulheres estiveram à margem dela. Um dos principais objetivos dessa mostra é trazer à luz diretoras que fizeram e estão fazendo filmes de horror tão bons quanto os clássicos que todo mundo adora, deixando evidente que mulheres também podem ser consideradas mestras do macabro”, disse a curadora.

Além dos filmes, a mostra promoverá um curso com duração de três dias que será ministrado pela curadora. Também haverá um debate com a pesquisadora Laura Cánepa, uma sessão comentada com a cineasta Gabriela Amaral Almeida e um debate com a crítica Isabel Wittmann, contando com tradução em Libras.

Mais informações sobre o evento e sua programação podem ser obtidos no site do CCBB.

São Paulo (SP), 20/03/2025 – Mestras do Macabro: as Cineastas ao Redor do Mundo, mostra que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Cena do filme O Babadook. Foto: CCBB/Divulgação

Reprodução: Ag.Brasil