Após séculos, vulcão russo Krasheninnikov entra em erupção após forte terremoto

O vulcão Krasheninnikov, localizado na remota península de Kamchatka, no Extremo Oriente russo, entrou em erupção no último domingo (3) após mais de 400 anos de inatividade. O vulcão lançou colunas de cinzas a até 6,4 km de altura.

A erupção ocorre após uma intensa série de atividades sísmicas na região, que incluiu um forte terremoto de magnitude 8,8 na semana passada, seguido por tremores secundários. Um outro vulcão da área, o Klyuchevskoy, também entrou em erupção.

De acordo com as autoridades, a erupção não representa risco à população, pois aconteceu em uma área isolada. Funcionários da Reserva Natural Kronotsky e turistas que estavam no local puderam testemunhar o momento raro, que foi descrito como “épico e inesperado”.

O guia de montanhas Artem Sheldr compartilhou em seu Instagram vídeos e fotos impressionantes da erupção do vulcão Krasheninnikov neste domingo.

“Dizer que foi épico e completamente inesperado é o mesmo que dizer nada! Nosso grupo de turistas ainda está em choque”, afirmou Sheldr em uma publicação.

Se inscreva no canal: