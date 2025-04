Mundo – Donald Trump se sente frustrado com a falta de acordo entre Rússia e Ucrânia, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou sua “frustração” tanto com a Ucrânia como com a Rússia devido à falta de avanços nas negociações de paz, declarou, na sexta-feira (11), a Casa Branca. A porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, fez esses comentários enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, está reunido em São Petersburgo com o enviado especial do presidente americano, Steve Witkoff.

– O presidente foi muito claro ao manifestar sua contínua frustração com ambos os lados deste conflito e quer ver o fim da guerra – enfatizou a porta-voz.

No entanto, Leavitt acredita que os Estados Unidos mantêm influência suficiente para negociar um acordo de paz e que Trump está determinado a seguir em frente.

O republicano, que ao chegar ao poder defendeu uma reaproximação com o Kremlin e fez duras críticas ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou recentemente seu aborrecimento com o fato de a Rússia continuar bombardeando a Ucrânia e não se comprometer com uma trégua.

Como parte dessas negociações, Putin está reunido hoje com Witkoff, o terceiro encontro presencial que o mandatário russo mantém com o enviado e amigo pessoal de Trump. Os anteriores ocorreram em 11 de fevereiro e 13 de março.

Pouco antes do início da reunião, Trump pediu à Rússia que tomasse medidas para acabar com as hostilidades na Ucrânia.

– A Rússia precisa se mexer. Muitas pessoas estão MORRENDO, milhares por semana, nesta guerra terrível e sem sentido. Uma guerra que nunca deveria ter acontecido, que nunca teria acontecido se eu fosse presidente – disse Trump na rede social Truth Social.

A Rússia pode se retirar no próximo dia 16 da trégua energética acordada com a Ucrânia devido ao que Moscou considera serem violações constantes por parte de Kiev da dita moratória.

Se um cessar-fogo não for alcançado até o final do mês, o presidente dos EUA poderá impor sanções adicionais à Rússia, país que foi excluído de sua guerra tarifária.

Fonte e imagem: Pleno.News com EFE