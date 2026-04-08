Mutirão Eleitoral: Pará terá atendimento especial neste fim de semana

Regularize seu título sem agendar: postos abertos nos dias 11 e 12 de abril em diversas cidades paraenses.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realiza, neste fim de semana, uma força-tarefa para garantir que os paraenses fiquem em dia com a Justiça Eleitoral. No sábado (11) e no domingo (12), cartórios e postos de atendimento em todo o estado estarão abertos das 8h às 14h.

A grande vantagem da ação é a dispensa de agendamento: o atendimento será feito por ordem de chegada. A iniciativa é voltada especialmente para quem trabalha em horário comercial e precisa de um prazo extra para resolver pendências antes do fechamento do Cadastro Eleitoral.

O relógio está correndo: Prazo final em maio

O mutirão ocorre em um momento estratégico, já que o prazo final para qualquer alteração no título de eleitor é o dia 6 de maio. Após essa data, o sistema será fechado para a organização das eleições de 2026 e os serviços só serão retomados em novembro.

Serviços disponíveis no mutirão:

Emissão do primeiro título (alistamento);

Transferência de domicílio eleitoral;

Atualização de dados cadastrais;

Regularização de títulos cancelados;

Coleta de dados biométricos.

Serviço Documentos Necessários 1º Título Documento oficial com foto e comprovante de residência. (Homens que completam 19 anos em 2026 devem levar o comprovante de quitação militar). Transferência Documento oficial com foto e comprovante de residência recente. Atualização/Regularização Basta apresentar um documento oficial com foto.

Próximas oportunidades

Se você não conseguir comparecer neste final de semana, o TRE-PA já confirmou novas datas de mobilização para a reta final do prazo:

1º de maio (Feriado do Dia do Trabalhador)

2 e 3 de maio (Sábado e Domingo)

Horário: Sempre das 8h às 14h.

Regularizar o título é fundamental não apenas para votar, mas para evitar restrições em outros documentos, como passaporte, matrícula em universidades públicas e posse em concursos. Não deixe para a última hora!

Foto: Jornal Nacional/ Reprodução