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Mutirão Eleitoral: Pará terá atendimento especial neste fim de semana

Regularize seu título sem agendar: postos abertos nos dias 11 e 12 de abril em diversas cidades paraenses.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realiza, neste fim de semana, uma força-tarefa para garantir que os paraenses fiquem em dia com a Justiça Eleitoral. No sábado (11) e no domingo (12), cartórios e postos de atendimento em todo o estado estarão abertos das 8h às 14h.

A grande vantagem da ação é a dispensa de agendamento: o atendimento será feito por ordem de chegada. A iniciativa é voltada especialmente para quem trabalha em horário comercial e precisa de um prazo extra para resolver pendências antes do fechamento do Cadastro Eleitoral.

O relógio está correndo: Prazo final em maio

O mutirão ocorre em um momento estratégico, já que o prazo final para qualquer alteração no título de eleitor é o dia 6 de maio. Após essa data, o sistema será fechado para a organização das eleições de 2026 e os serviços só serão retomados em novembro.

Serviços disponíveis no mutirão:

  • Emissão do primeiro título (alistamento);
  • Transferência de domicílio eleitoral;
  • Atualização de dados cadastrais;
  • Regularização de títulos cancelados;
  • Coleta de dados biométricos.
ServiçoDocumentos Necessários
1º TítuloDocumento oficial com foto e comprovante de residência. (Homens que completam 19 anos em 2026 devem levar o comprovante de quitação militar).
TransferênciaDocumento oficial com foto e comprovante de residência recente.
Atualização/RegularizaçãoBasta apresentar um documento oficial com foto.

Próximas oportunidades

Se você não conseguir comparecer neste final de semana, o TRE-PA já confirmou novas datas de mobilização para a reta final do prazo:

  • 1º de maio (Feriado do Dia do Trabalhador)
  • 2 e 3 de maio (Sábado e Domingo)
  • Horário: Sempre das 8h às 14h.

Regularizar o título é fundamental não apenas para votar, mas para evitar restrições em outros documentos, como passaporte, matrícula em universidades públicas e posse em concursos. Não deixe para a última hora!

Foto: Jornal Nacional/ Reprodução

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