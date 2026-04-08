Mutirão Eleitoral: Pará terá atendimento especial neste fim de semana

Regularize seu título sem agendar: postos abertos nos dias 11 e 12 de abril em diversas cidades paraenses.
O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realiza, neste fim de semana, uma força-tarefa para garantir que os paraenses fiquem em dia com a Justiça Eleitoral. No sábado (11) e no domingo (12), cartórios e postos de atendimento em todo o estado estarão abertos das 8h às 14h.
A grande vantagem da ação é a dispensa de agendamento: o atendimento será feito por ordem de chegada. A iniciativa é voltada especialmente para quem trabalha em horário comercial e precisa de um prazo extra para resolver pendências antes do fechamento do Cadastro Eleitoral.
O relógio está correndo: Prazo final em maio
O mutirão ocorre em um momento estratégico, já que o prazo final para qualquer alteração no título de eleitor é o dia 6 de maio. Após essa data, o sistema será fechado para a organização das eleições de 2026 e os serviços só serão retomados em novembro.
Serviços disponíveis no mutirão:
- Emissão do primeiro título (alistamento);
- Transferência de domicílio eleitoral;
- Atualização de dados cadastrais;
- Regularização de títulos cancelados;
- Coleta de dados biométricos.
|Serviço
|Documentos Necessários
|1º Título
|Documento oficial com foto e comprovante de residência. (Homens que completam 19 anos em 2026 devem levar o comprovante de quitação militar).
|Transferência
|Documento oficial com foto e comprovante de residência recente.
|Atualização/Regularização
|Basta apresentar um documento oficial com foto.
Próximas oportunidades
Se você não conseguir comparecer neste final de semana, o TRE-PA já confirmou novas datas de mobilização para a reta final do prazo:
- 1º de maio (Feriado do Dia do Trabalhador)
- 2 e 3 de maio (Sábado e Domingo)
- Horário: Sempre das 8h às 14h.
Regularizar o título é fundamental não apenas para votar, mas para evitar restrições em outros documentos, como passaporte, matrícula em universidades públicas e posse em concursos. Não deixe para a última hora!
Foto: Jornal Nacional/ Reprodução