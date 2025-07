Pará apresenta destinos para agentes de viagens e operadores de turismo na Expocatólica

O espaço destinado ao turismo religioso foi criado para promover os destinos deste segmento do Brasil e de outros países, destacando-se os santuários, igrejas históricas, peregrinações, rotas e pontos turísticos de manifestação religiosa

O Estado do Pará marca presença na Expocatólica 2025, realizada entre os dias 3 e 6 de julho, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. Considerada a maior vitrine do turismo religioso do Brasil e a feira católica mais visitada do mundo, o evento reúne mais de 200 expositores e cerca de 30 mil visitantes. Com a expectativa de alcançar mais de 1 milhão de pessoas em ações paralelas, a feira é uma plataforma estratégica para a promoção de destinos de fé, cultura e tradição.

No estande do Pará, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) apresentou roteiros que aliam religiosidade, identidade cultural e riqueza simbólica, encantando o público com representações como o Círio de Nazaré, a Marujada de Bragança e o Sairé de Alter do Chão. A participação foi marcada por forte engajamento com agentes de viagens, operadores de turismo e o público em geral.

“Participar da Expocatólica é uma oportunidade estratégica para apresentar o Pará como um destino de fé, cultura e tradição. Somos palco de manifestações religiosas únicas, que emocionam e conectam pessoas de diferentes lugares”, afirmou Victor Lopes, coordenador de Marketing da Setur. Ele destacou ainda que o turismo religioso não só fortalece comunidades locais, como também movimenta a economia e preserva expressões culturais autênticas do povo paraense.

O espaço destinado ao turismo religioso na Expocatólica foi criado para promover os destinos deste segmento do Brasil e de outros países, destacando-se os santuários, igrejas históricas, rotas e pontos turísticos, peregrinações, museus, festas e eventos religiosos tradicionais, apresentados pelas igrejas, Estados ou municípios dos destinos turísticos.

A presença do Pará também impactou agentes de viagens, como Gabriel Solon, da Família Solon Viagens, de Alagoas. Após participar da feira em 2024 e visitar Belém durante o Recírio, ele decidiu retornar em 2025 com um grupo ainda maior para vivenciar o Círio de Nazaré. “A apresentação do Pará na Expocatólica nos encantou. Já estamos com as vagas vendidas para o Círio deste ano. A feira enriqueceu nossa bagagem em relação a hotéis, atrações e possibilidades de roteiro”, contou.

Para o turismólogo Carlos Figueira, da equipe da Setur, participar da Expocatólica é uma forma de externar a força simbólica das manifestações de fé no Pará. “Trazer um pouco do que é essa grande manifestação que reúne mais de dois milhões de pessoas no segundo domingo de outubro em Belém é algo único. Estar aqui caracterizado como marujo da Irmandade de São Benedito e apresentar também a Marujada de Bragança, com seus mais de dois séculos de tradição, encanta o público e reforça nossa identidade cultural”, afirmou.