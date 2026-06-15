Novo prédio do PCT Guamá deve impulsionar negócios da biodiversidade amazônica

A estrutura, em fase de construção, vai ampliar a capacitação de empreendedores e fortalecer o ecossistema de inovação no Pará

No Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém, as obras avançam no Polo de Capacitação para Empreendimentos de Impacto. Serviços como escavação e construção de pilares, que fazem parte da etapa de fundação da estrutura, devem ser concluídos nas próximas semanas. Os trabalhos no novo prédio do parque tiveram início em fevereiro deste ano e devem ser finalizados no segundo semestre de 2027.

O projeto prevê salas comerciais, áreas para eventos e espaços destinados a atividades de capacitação e qualificação de empreendedores, fortalecendo a inovação no Pará. A iniciativa deve ampliar o número de negócios de impacto no estado e valorizar produtos da biodiversidade amazônica, conectando conhecimento, tecnologia e desenvolvimento sustentável. A proposta é atrair iniciativas interessadas em desenvolver produtos, processos e soluções a partir dos recursos naturais da região.

O novo espaço do PCT Guamá também vai estimular a geração de novos postos de trabalho por meio dos negócios instalados no local, além de fortalecer a proteção da propriedade intelectual. O ambiente ainda proporcionará conexões estratégicas entre empresas, pesquisadores e instituições de inovação.

O projeto amplia a atuação do PCT Guamá como ambiente de promoção da pesquisa aplicada, do empreendedorismo inovador, da prestação de serviços especializados e da transferência de tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento de produtos e serviços de maior valor agregado e competitividade.

INVESTIMENTO DO GOVERNO

Serão quase R$ 14 milhões aplicados na construção da estrutura, que se juntará aos outros dois prédios do parque: o Espaço Inovação e o Espaço Empreendedor.

O projeto que garantiu os recursos para a construção do polo foi desenvolvido pela Fundação Guamá, gestora do complexo. A proposta do novo prédio do PCT Guamá foi selecionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), na Chamada Pública de Propostas para Apoio Financeiro a Parques Tecnológicos.

“Grande parte desse valor veio da Finep, do Governo Federal para ampliação de parques. É um recurso para ampliar o PCT, o primeiro parque tecnológico na Amazônia. O valor garante oitenta por cento da obra, e o restante é uma obrigação da Fundação Guamá. A gente vai precisar adquirir equipamentos para que o espaço ganhe vida, e tem também a necessidade de buscar outras fontes de receita para fazer o espaço acontecer com eventos, projetos no local”, detalha Danilo Cosenza, diretor administrativo e financeiro.

ESTRUTURA MODERNA

O projeto se destaca pela arquitetura moderna e funcional, que alia identidade visual contemporânea à sustentabilidade. As áreas comuns do espaço vão proporcionar integração entre negócios e atividades. Serão mais de 1.600 metros quadrados destinados a áreas comerciais, eventos e convivência.

A nova estrutura prioriza soluções sustentáveis, com a escolha de materiais que garantem maior durabilidade, facilidade de manutenção e eficiência ao longo do tempo. Toda a cobertura do prédio será composta por telhado acústico, com foco no conforto térmico e sonoro.

No térreo, o novo espaço do PCT Guamá contará com hall de entrada, auditório, espaços comerciais, salas de reunião, recepção integrada e copa compartilhada. O projeto também possui mezanino, com áreas de trabalho, networking, ambiente multiuso e o “Meet Point”, local de encontro para residentes e visitantes.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias