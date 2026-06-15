Caixa Tem libera saques do Bolsa Família de junho a partir desta quarta (17)

Benefício mínimo de R$ 600 será pago de forma escalonada de acordo com o final do NIS; veja como movimentar.

A Caixa Econômica Federal inicia, na próxima quarta-feira (17), a liberação dos pagamentos de junho para os beneficiários do programa Bolsa Família que movimentam seus recursos pelo aplicativo Caixa Tem. O programa, voltado para famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, garante um repasse mínimo de R$ 600 por núcleo familiar.

Os depósitos serão efetuados ao longo de dez dias úteis, seguindo um cronograma escalonado que toma como base o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Calendário e Formas de Movimentação

Os valores são depositados diretamente na conta digital do aplicativo Caixa Tem. Por meio da plataforma, os usuários podem realizar transferências, pagar contas, fazer Pix e efetuar compras em estabelecimentos comerciais utilizando o cartão de débito virtual ou QR Code.

Para aqueles que preferem o dinheiro em espécie, os recursos também podem ser sacados de forma presencial:

Nas agências da Caixa Econômica Federal;

Em casas lotéricas;

Em correspondentes Caixa Aqui.

Benefícios Adicionais e Extras

Além do valor fixo garantido de R$ 600, o Bolsa Família conta com parcelas complementares que aumentam o benefício final de acordo com a composição de cada família. Têm direito a acréscimos nos depósitos os seguintes grupos:

Crianças pequenas (de 0 a 6 anos);

Gestantes;

Crianças e adolescentes (de 7 a 18 anos incompletos).

Todos os adicionais correspondentes são somados automaticamente à parcela regular e disponibilizados na mesma data de pagamento do NIS do titular.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

NIS final 1: 17 de junho;

NIS final 2: 18 de junho;

NIS final 3: 19 de junho;

NIS final 4: 22 de junho;

NIS final 5: 23 de junho;

NIS final 6: 24 de junho;

NIS final 7: 25 de junho;

NIS final 8: 26 de junho;

NIS final 9: 29 de junho;

NIS final 0: 30 de junho.

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