Caixa Tem libera saques do Bolsa Família de junho a partir desta quarta (17)

Benefício mínimo de R$ 600 será pago de forma escalonada de acordo com o final do NIS; veja como movimentar.
A Caixa Econômica Federal inicia, na próxima quarta-feira (17), a liberação dos pagamentos de junho para os beneficiários do programa Bolsa Família que movimentam seus recursos pelo aplicativo Caixa Tem. O programa, voltado para famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, garante um repasse mínimo de R$ 600 por núcleo familiar.
Os depósitos serão efetuados ao longo de dez dias úteis, seguindo um cronograma escalonado que toma como base o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.
Calendário e Formas de Movimentação
Os valores são depositados diretamente na conta digital do aplicativo Caixa Tem. Por meio da plataforma, os usuários podem realizar transferências, pagar contas, fazer Pix e efetuar compras em estabelecimentos comerciais utilizando o cartão de débito virtual ou QR Code.
Para aqueles que preferem o dinheiro em espécie, os recursos também podem ser sacados de forma presencial:
- Nas agências da Caixa Econômica Federal;
- Em casas lotéricas;
- Em correspondentes Caixa Aqui.
Benefícios Adicionais e Extras
Além do valor fixo garantido de R$ 600, o Bolsa Família conta com parcelas complementares que aumentam o benefício final de acordo com a composição de cada família. Têm direito a acréscimos nos depósitos os seguintes grupos:
- Crianças pequenas (de 0 a 6 anos);
- Gestantes;
- Crianças e adolescentes (de 7 a 18 anos incompletos).
Todos os adicionais correspondentes são somados automaticamente à parcela regular e disponibilizados na mesma data de pagamento do NIS do titular.
CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
- NIS final 1: 17 de junho;
- NIS final 2: 18 de junho;
- NIS final 3: 19 de junho;
- NIS final 4: 22 de junho;
- NIS final 5: 23 de junho;
- NIS final 6: 24 de junho;
- NIS final 7: 25 de junho;
- NIS final 8: 26 de junho;
- NIS final 9: 29 de junho;
- NIS final 0: 30 de junho.
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