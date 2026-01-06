quinta-feira, janeiro 8, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua por suspeita de Doença de Chagas

Medida preventiva foi adotada pela prefeitura após indícios de contaminação; estabelecimentos permanecerão fechados durante a investigação.

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Vigilância Sanitária, interditou preventivamente estabelecimentos de venda de açaí ontem, segunda-feira (5). A medida foi tomada após a notificação de casos suspeitos de Doença de Chagas, visando interromper possíveis cadeias de transmissão e garantir a segurança alimentar da população.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que equipes técnicas já realizaram inspeções nos locais e seguem acompanhando o quadro clínico das pessoas afetadas. Embora a prefeitura não tenha divulgado o número exato ou a localização dos pontos fechados, ressaltou que as interdições durarão até a conclusão das análises laboratoriais.

Transmissão e Riscos no Consumo

A Doença de Chagas, causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, pode ser transmitida por via oral quando o inseto conhecido como barbeiro é processado acidentalmente junto com o fruto do açaí, devido à falta de higiene e do choque térmico adequado (branqueamento).

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) reforça que o controle rigoroso no processamento do fruto é a única forma de evitar que as fezes do inseto contaminem o alimento.

Fique Atento aos Sintomas

Na fase aguda, a doença pode ser confundida com outras enfermidades, o que torna o diagnóstico precoce vital. Os principais sintomas incluem:

  • Febre prolongada e cansaço;
  • Dor de cabeça e no peito;
  • Inchaço (edema) no rosto e nas pernas;
  • Taquicardia ou palpitações;
  • Falta de ar.

O que fazer?

Caso tenha consumido o produto em locais sob investigação e apresente algum desses sinais, a recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima imediatamente. O tratamento tardio pode causar danos irreversíveis ao coração e ao sistema digestivo.

Foto: AXS

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Reggae Biruta abre a programação cultural de 2026 em homenagem ao aniversário
Próximo artigo
O fenômeno do “pequeno gourmet”: Como o vício em sushi está pesando no bolso dos pais

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
volta as aulas - 320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315