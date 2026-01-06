Pontos de açaí são interditados em Ananindeua por suspeita de Doença de Chagas

Medida preventiva foi adotada pela prefeitura após indícios de contaminação; estabelecimentos permanecerão fechados durante a investigação.
A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Vigilância Sanitária, interditou preventivamente estabelecimentos de venda de açaí ontem, segunda-feira (5). A medida foi tomada após a notificação de casos suspeitos de Doença de Chagas, visando interromper possíveis cadeias de transmissão e garantir a segurança alimentar da população.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que equipes técnicas já realizaram inspeções nos locais e seguem acompanhando o quadro clínico das pessoas afetadas. Embora a prefeitura não tenha divulgado o número exato ou a localização dos pontos fechados, ressaltou que as interdições durarão até a conclusão das análises laboratoriais.
Transmissão e Riscos no Consumo
A Doença de Chagas, causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, pode ser transmitida por via oral quando o inseto conhecido como barbeiro é processado acidentalmente junto com o fruto do açaí, devido à falta de higiene e do choque térmico adequado (branqueamento).
A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) reforça que o controle rigoroso no processamento do fruto é a única forma de evitar que as fezes do inseto contaminem o alimento.
Fique Atento aos Sintomas
Na fase aguda, a doença pode ser confundida com outras enfermidades, o que torna o diagnóstico precoce vital. Os principais sintomas incluem:
- Febre prolongada e cansaço;
- Dor de cabeça e no peito;
- Inchaço (edema) no rosto e nas pernas;
- Taquicardia ou palpitações;
- Falta de ar.
O que fazer?
Caso tenha consumido o produto em locais sob investigação e apresente algum desses sinais, a recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima imediatamente. O tratamento tardio pode causar danos irreversíveis ao coração e ao sistema digestivo.
Foto: AXS