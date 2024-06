Obras para melhoria da mobilidade avançam na Região Metropolitana de Belém

O Governo do Estado, reforçando a melhoria da infraestrutura e trafegabilidade, está com diversas obras em Belém e Região Metropolitana, todas conduzidas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra). Obras estas que estão em ritmo acelerado e prometem impulsionar a mobilidade urbana, garantindo um novo cenário para a circulação no Estado.

Entre as obras em destaque está a readequação da rotatória do 40 Horas que avança com 50% de conclusão. A primeira troca de solo e a terraplenagem da rotatória já foram executadas, agora, a obra segue para a implantação dos dois retornos acompanhada da drenagem. O projeto, desenvolvido pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e executado pela Seinfra, inclui a instalação de seis semáforos com três tempos de movimento, abertura de um retorno estratégico, faixas preferenciais à direita, tempo de travessia para pedestres, e revitalização da sinalização.

“As melhorias na mobilidade urbana são essenciais para a região metropolitana de Belém. A readequação da rotatória do 40 Horas, por exemplo, com a implementação de um novo sistema de semáforos, vai facilitar o fluxo de veículos e pedestres, reduzindo congestionamentos e aumentando a segurança no trânsito. Essas obras são necessárias para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”, informou o titular da Seinfra, Adler Silveira.

O projeto é desenvolvido em quatro etapas: a remoção da rotatória e adequação do retorno; a pavimentação da área para a passagem de veículos; a sinalização vertical e horizontal para assegurar a segurança do tráfego; e, finalmente, a implantação dos grupos semafóricos.

Para Felipe Lemos, estudante de publicidade que utiliza a rodovia frequentemente, a readequação vai melhorar muito para nós que moramos nas proximidades. “Eu preciso me deslocar para o centro para ir à faculdade e sempre passo pela rotatória. Como o trânsito engarrafa muito, isso acaba prejudicando minha chegada na faculdade. Acredito que, com essa obra, o trânsito possa fluir melhor”, comentou.

O motorista de aplicativo Luis Carlos também acredita que a obra vá garantir fluidez no trânsito. “Eu utilizo muito essa rota para deslocar os passageiros de Ananindeua e de Belém também, e vi que essa obra vai aumentar a pista, com isso vai ajudar muito quem precisa passar por aqui, espero que fique mais tranquilo quando for concluída”, pontuou o motorista.

NOVOS VIADUTOS

A Região Metropolitana de Belém também vai ganhar quatro novos viadutos, que se juntam ao já entregue viaduto da BR-316 com a Avenida Ananin, para melhorar a mobilidade urbana. Com os novos equipamentos, o Governo do Pará cria corredores alternativos para o tráfego de veículos.

As obras dos viadutos são executadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), que iniciou em novembro de 2023 a construção dos viadutos da rodovia BR-316 com a Alça Viária e com a Independência, com prazo para finalizar até março de 2025. Os outros dois viadutos que estão em andamento ficam localizados na Avenida Mário Covas, nos cruzamentos com as avenidas 3 Corações e com a Independência, com prazo para serem entregues em 12 meses.

ICOARACI-OUTEIRO

Além disso, a construção da nova ponte Icoaraci-Outeiro segue em andamento e já apresenta avanços significativos. As fundações nas duas margens foram concluídas, e a mesoestrutura na margem de Icoaraci, composta por pilares e travessas, já foi iniciada. Essa ponte, que conectará a 6ª e a 7ª Ruas em Icoaraci à Rua da Brasília em Outeiro, será fundamental para a logística entre os distritos.

Com 414 metros de comprimento, a ponte contará com duas pistas de rodagem para veículos e motocicletas, sendo o trecho central sustentado por uma estrutura estaiada (com cabos de aço) de 234 metros. Essa configuração vai proporcionar dois vãos de navegação com 117 metros de largura cada, que vai proporcionar uma segurança maior ao tráfego aquaviário.

A aposentada Ana Rocha sempre morou em Outeiro e aguarda ansiosa a entrega da nova ponte. “Eu moro aqui desde criança e acompanhei todo esse desenvolvimento da nossa ilha, quando caiu aquela outra ponte foi bem difícil, mas agora já melhorou bastante e com essa segunda vai melhorar ainda mais, o acesso para as praias vai ser mais rápido, com isso mais turistas estarão aqui e vai circular mais a nossa economia”, pontuou a moradora.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

O Governo do Pará está com obras de manutenção e conservação na Região Metropolitana de Belém, que abrange a BR-316 no trecho do km 1.7 ao km 18, a Avenida Independência do Entroncamento da BR-316 até a Avenida Mário Covas, e a Avenida João Paulo II entre a Dr. Freitas e o elevado da Mário Covas.

Esses serviços incluem tapa-buracos (remendo profundo), aplicação de nova capa asfáltica, limpeza do meio-fio e roçagem. A extensão completa da Avenida Mário Covas também é beneficiada com essas atividades, assegurando vias mais seguras e bem conservadas.

As iniciativas refletem o compromisso do Governo do Pará em melhorar a infraestrutura e a mobilidade, promovendo um trânsito mais eficiente e seguro para todos os cidadãos.

Imagens: Agência Pará de Notícias