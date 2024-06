Comunidade do Curió-Utinga ganha duas praças totalmente reformadas

O início da noite do sábado, 8, foi marcado pela entrega da reforma e ampliação da praça das Castanheiras João Antônio Bachebon, localizado no bairro Curió-Utinga. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhado do secretário municipal de Urbanismo (Seurb), Lélio Costa, inaugurou a praça, que recebeu investimento da Prefeitura de Belém na ordem de R$ 838 mil.

Famílias, crianças e grupos de amigos se reuniram para ver a inauguração do novo espaço público, que trouxe alegria aos moradores do bairro Curió-Utinga. O descerramento da placa foi marcada pela benção do diácono Eli Costa, da Paróquia Sagrada Família, localizada ao lado da praça.

“A comunidade do Curió-Utinga defendeu muito a reforma da Praça das Castanheiras, pois o espaço é o coração do bairro. É um lugar símbolo do bairro, da alegria, da esperança e do futuro. Por isso, todo a comunidade pediu a reforma. É mais que uma reforma, é uma nova praça, mantendo as castanheiras. Está uma beleza! Nós decidimos homenagear um estrangeiro que adotou Belem, o padre respeitado pelas pessoas do bairro”, disse o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

“Eu acho incrível mais uma obra dessa. Estão tranformando as praças e a tendência é só melhorar. Gostaria de agradecer a Prefeitura de Belém por mais um espaço pra gente se divertir e trazer toda a família”, disse a estudante universitária Camylle Vitória Santiago, 21 anos, que ficou empolgada com a obra.

AUMENTO DE VENDAS

A vendedora Helene Lima, 46 anos, trabalha com vendas de batata frita, maçã do amor e crepe, na Praça das Castanheiras, há mais de 19 anos. Ela conta que a praça estava abandonada e a venda dos produtos ocorria com dificuldade, porque a praça estava abandonada. “Ficou maravilhoso. Agora as vendas vão melhorar, com a praça toda reformada. Antes, o local estava feio e isso acabava afastando as pessoas. Tô gostando de ver a movimentação aqui. Muito obrigada, prefeitura, pela reforma!, agradeceu Helene.

A vendedora Walquiria Gomes, 59 anos, é membro da Comissão de Fiscalização da obra da praça e acompanhou o processo de revitalização do espaço. “A praça estava muito esculhambada mesmo e agora e só alegria. Tá bonito ver todo mundo aqui, se divertindo e aproveitando a praça”, contou Walquiria.

REFORMA

As obras ocorreram no período de três meses, com serviços de novo calçamento, colocação de rampa de acesso e de piso tátil, fazendo com que o espaço fique todo acessível, principalmente para as pessoas com dificuldades de locomoção.

A Praça conta com a instalação de brinquedos para as crianças, iluminação toda em LED e muitos outros benefícios para a população, garantindo, assim, mais dignidade, respeito e qualidade de vida.

Para incentivar a arte, a cultura e mais lazer, a Prefeitura de Belém construiu um anfiteatro, que antes não existia, além de pintura, playground, bancos e lixeiras na praça das Castanheiras João Antônio Bachebon, localizada na passagem Alberto Engelhardo.

REVITALIZAÇÃO

A comunidade do bairro Curió-Utinga também celebrou a entrega da revitalização da Praça Marilda Nunes, neste sábado, 8. O espaço recebeu serviços de pintura do canteiro, paisagismo e novo calçamento. O serviço no local foi executado por meio de uma parceria entre a empresa Laje Engenharia e a Prefeitura de Belém.

“Antes era depredação total aqui. À noite era um caos. Hoje, a gente vê a diferença e é uma coisa muito boa. Você vê que uma pracinha mudou o visual da entrada do Conjunto Marilda Nunes”, afirmou o aposentado Narciso Nunes, 65 anos.

Para a dona de casa Iraci Silva, 67 anos, que mora há 50 anos no Conjunto Marilda Nunes, a revitalização da praça é sinônimo de bem-estar para os moradores.

Imagem: Agência Belém