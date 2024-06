Celebração da cultura popular, “Revoada de Pássaros” abre o Arraial de Todos os Santos de 2024

A “Revoada de Pássaros Juninos” abriu oficialmente o “Arraial de Todos os Santos: o maior arraial da Amazônia”, ontem, sábado, 8, com o encontro de grupos de Pássaros de vários bairros de Belém. O encontro lúdico dos Pássaros Juninos é uma realização do Governo do Pará, por meio da Fundação Cultural do Estado do Pará(FCP).

“A Cultura Popular é fundamental para perpetuar a história de resistência e identidade, de maneira lúdica, do nosso povo, por isso para a Fundação Cultural do Pará esse momento simbólico da Revoada de Pássaros Juninos, além de ser uma grande confraternização de fazedores de cultura, fortalece os laços e mostra a diversidade cultural paraense e amazônica. Nesse momento, é, também, o Estado cumprindo com sua função importante de fomento de políticas públicas para preservar a riqueza das manifestações culturais”, disse Thiago Miranda, presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP).

Crianças vestidas de pássaros, fadas da floresta, indígenas, caçadores, ribeirinhos e a realeza se misturam em uma apoteose que chamou a atenção por onde o cortejo passou. Depois os grupos voltaram para a Casa das Artes, onde foi feita uma simbólica apresentação de cada ícone que compõe o teatro de pássaros juninos. A tradição é uma herança ancestral dos fazedores de cultura. Rosa Oliveira do grupo Ararajuba, do bairro da Sacramenta, começou aos 7 anos, hoje acompanha a filha como um dos “porta pássaros”. “Ela começou aos 3 anos e hoje está com 8 anos e a foi assim como eu. Eu já cresci nesse meio, vai passando de geração em geração. Então meu avô passou isso para minha mãe, para as minhas tias, e nós crescemos então no Pássaro. E a gente continua passando esse legado para os nossos filhos, sobrinhos”, explicou a fazedora de cultura popular.

Mestra em Cultura Popular, Iracema Oliveira é a mais antiga guardiã de Pássaro Junino do Estado. A frente do Pássaro Tucanos conduziu a apresentação dos grupos. “Essa programação da Fundação Cultural, do Governo do Estado, é um incentivo muito gratificante, porque essa revoada nos dá uma alegria muito grande, da gente rever companheiros e guardiões antigos e ver que as crianças, nesse encontro de diferentes gerações de fazedores de cultura. É importante passar essa tradição, para perpetuar. Digo sempre que é da criança que se faz o adulto. Então, a gente tem que começar com eles, e é para poder insistir no coração deles, o amor por essa cultura tão rica, a qual é a cultura popular”, explica a mestra.

A noite que simbolizou a liberdade dos ícones do imaginário popular para iniciar as festividades da cultura popular contou ainda com a apresentação musical do grupo “Sentinelas do Norte”, dos artistas Allan Carvalho e Luis Girard.

PROGRAMAÇÃO

De 18 a 23 de junho, o teatro Waldemar Henrique, prédio da Fundação Cultural do Estado do Pará, vai receber a programação do teatro de Pássaros Juninos, sempre às 19h. Dia 13 de junho, no prédio da Fundação, no Centur, é a abertura da 20ª edição do Concurso Estadual de Quadrilhas, a partir das 18h. As apresentações ocorrerão todos os dias até 30 de junho. No mesmo período, tem também as apresentações de grupos de Folguedos e shows com artistas da terra, no Centur. No mesmo local, no dia 28 de junho, será o concurso de Miss Caipira da Diversidade. Na Casa da Linguagem, dia 21, será realizado o Arraial das Letrinhas em homenagens aos escritores João de Jesus Paes Loureiro, Max Martins e Ruy Barata. De 28 a 30 de junho, o Curro Velho, núcleo da FCP, realiza o Auto Junino, às 18h. E no dia 30 de junho, encerrado a programação, será a noite de premiação das quadrilhas.

Imagens: Agência Pará de Notícias