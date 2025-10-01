Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2025 prorroga inscrições até 5 de outubro

Competição tem apoio da Equatorial Pará e deve mobilizar cerca de meio milhão estudantes em todo o país.

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2025 foram prorrogadas até 5 de outubro. Estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, das redes pública e privada da região ainda podem ter suas inscrições feitas gratuitamente pelos seus professores pelo site oficial: www.onee.org.br.

Promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética, e coordenada pelo Instituto Abradee, a olimpíada reúne 48 concessionárias de energia elétrica em todo o país. Neste ano, conta com a Equatorial Pará como parceira local, reforçando o compromisso da empresa com a educação e a sustentabilidade.

Premiação para alunos e professores

A cerimônia nacional acontece em 6 de novembro, em Brasília (DF). Os estudantes vencedores receberão medalhas de ouro, prata e bronze, além de notebooks para os primeiros colocados de cada estado. Todos os medalhistas também terão acesso direto à 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2026, sem precisar disputar a etapa inicial.

Os professores também serão valorizados. Além de curso gratuito (40h) com certificado, materiais pedagógicos alinhados à BNCC e lives de mentoria, os educadores premiados poderão receber até R$ 15 mil em vale-presentes na plataforma Viva!, conforme regulamento.

Como funciona

● 1ª fase: desafios em formato de games sobre eficiência energética

● 2ª fase: prova objetiva online em outubro

● Resultado: 20 de outubro

● Semana Olímpica em Brasília:

o Desafio Final: 5 de novembro

o Cerimônia de Premiação: 6 de novembro

O ONEE oferece material e curso de formação gratuito para estudantes e professores que participarem.

Mais informações: https://www.onee.org.br/