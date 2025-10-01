Termina empatado o concurso Garota Independência, da Assubsar

Três belas participantes do concurso “Garota Independência”, promovido pelo Departamento Social da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Pará – ASSUBSAR/PA, chegaram empatadas na contagem dos votos, somando 90 pontos, cada, tornando-se um fato inédito dentro da programação festiva do evento idealizado pela agremiação militar. Isso comprova a capacidade das garotas com uma postura de elegância que proporcionaram durante o transcorrer do desfile, o que culminou com inúmeros aplausos do público presente.

Os dirigentes da Assubsar, à frente o presidente Sérgio Humberto, e os diretores Fernandes, Denis e a diretora do Departamento Social, Maria das Graças, chegaram a um consenso premiando as três jovens com três faixas vencedoras, além das divisões do prêmio financeiro equivalente à importância de R$ 1.000,00. As três vencedoras que tiveram a nota máxima foram Emilly Vargas (Assubsar), Yasmin Lisboa (Pirelli) e Josy Sousa (Velha Guarda).

Este ano, o concurso contou com a participação de dez garotas representando seus clubes preferidos. A relação é está: 1) Desfilar foi Yasmin Lisboa (Pirelli), 2) Noemia Alves (Amigos da Bola), 3) Raissa Almeida (São Joaquim), 4) Danúbia Almeida (Amigos Solidários), 5) Andressa Barbosa (Família Carrera); 6) Adriane Cardoso ( América); 7) Josy Sousa (Velha Guarda); 8) Emilly Vargas (Assubsar); 9) Jéssica Moura (Masters PC) e 10) candidata a cumprir a sua missão na passarela foi a jovem Maria Eduarda (Santa Cruz).

Os jurados tiveram muitas dificuldades para escolher a vencedora do concurso dados a beleza, desembaraço e simpatia proporcionados pelas participantes, tornando-se um fato inédito dentro do concurso. O júri foi composto por Rodrigo Repilla, Cássia Di Paula e Junior, enquanto Sandro Guilherme trabalhou como apresentador, com a jovem Ananda Oeiras e Maria das Graças, as quais foram brilhantes na parte da organização e lisura da programação do concurso.

Por Nonato Batista, texto e imagens