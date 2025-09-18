Operação “Ponto Crítico 2” prende 75 pessoas em mais de 40 cidades do Pará

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã de quinta-feira (18), a segunda fase da operação Ponto Crítico, que resultou na prisão de 75 pessoas em cumprimento a mandados judiciais ou em flagrante. A ação ocorreu simultaneamente em mais de 40 municípios do interior do estado, com participação de 386 policiais.

Foram cumpridos 90 mandados de busca e apreensão, com prisões sendo feitas tanto por mandado (59) quanto em flagrante (16). Os delitos investigados incluem tráfico de drogas, posse ilegal de armas e munições, associação criminosa, entre outros crimes graves.

A ação foi coordenada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). A operação percorreu municípios como Acará, Altamira, Breves, Marabá, Parauapebas, Tucuruí, Santarém, São Félix do Xingu, entre muitos outros.

No município de Acará, por exemplo, foram presos uma mulher por posse ilegal de arma de fogo, associação criminosa e comércio ilegal de armas e um homem por tráfico de drogas. Na mesma região, foram apreendidos celulares, uma espingarda artesanal, espoletas, 35 trouxinhas de maconha e 64 de crack.

Além disso, Delegacias Especializadas como DEAM (Mulher), DEACA (Criança e Adolescente), Delegacias de Homicídios e Núcleos de Apoio à Investigação também participaram da operação, aumentando o alcance e a complexidade do trabalho policial.

