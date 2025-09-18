Vídeo de Virginia Fonseca supostamente no closet de Vini Jr. viraliza por detalhe inusitado

Os boatos de um romance entre os dois se intensificaram depois que a apresentadora voltou para Madri, onde ficou por duas semanas.

Os rumores de um romance sério entre Virginia Fonseca e o craque Vini Jr. ganharam força após a influenciadora voltar a Madri e gravar um vídeo diretamente da mansão do jogador. A gravação, na qual Virginia brincava que havia acabado de acordar de um “cochilo”, agitou a internet por um detalhe inusitado: o tapete em que ela estava era idêntico ao que o atleta tem em seu closet.

O vídeo viralizou rapidamente, com internautas apontando a coincidência como a “prova” definitiva de que a relação entre os dois estaria avançando. Antes disso, a própria Virginia já havia compartilhado um vídeo de seu treino em uma academia que, segundo os fãs, também seria na casa de Vini Jr.

Apesar de não assumirem o romance publicamente, os boatos se intensificaram com a segunda viagem da influenciadora para a capital espanhola em apenas duas semanas. Os rumores de um possível relacionamento tiveram início após ela ser vista na festa de 25 anos do jogador, em 19 de julho.

Virginia está solteira desde o final de maio, quando anunciou o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

