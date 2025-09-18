quinta-feira, setembro 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Incêndio de grandes proporções atinge galpão em Ananindeua

Um incêndio de grandes proporções devastou um galpão na Estrada da Vila Nova, em Ananindeua, na noite desta quarta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que começaram por volta das 21h e se espalharam rapidamente pela região.

Moradores do entorno relataram que a fumaça era vista de longe, cobrindo o céu e provocando medo e preocupação. Ainda não há confirmação de feridos nem de pessoas que estivessem dentro do galpão no momento do início do fogo.

Até agora, também não se sabe o que causou o incêndio. As equipes de emergência trabalham para controlar o fogo, enquanto aguardam perícias técnicas para investigar as possíveis origens do incidente.

Imagem: Reprodução redes sociais

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Jovens paraenses se tornam “repórteres amazônidas” com o projeto MídiaCOP
Próximo artigo
Operação “Ponto Crítico 2” prende 75 pessoas em mais de 40 cidades do Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,277FansLike
3,607FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315