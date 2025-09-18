Incêndio de grandes proporções atinge galpão em Ananindeua

Um incêndio de grandes proporções devastou um galpão na Estrada da Vila Nova, em Ananindeua, na noite desta quarta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que começaram por volta das 21h e se espalharam rapidamente pela região.

Moradores do entorno relataram que a fumaça era vista de longe, cobrindo o céu e provocando medo e preocupação. Ainda não há confirmação de feridos nem de pessoas que estivessem dentro do galpão no momento do início do fogo.

Até agora, também não se sabe o que causou o incêndio. As equipes de emergência trabalham para controlar o fogo, enquanto aguardam perícias técnicas para investigar as possíveis origens do incidente.

Imagem: Reprodução redes sociais