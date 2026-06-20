Pais usam mais dispositivos eletrônicos do que filhos durante as refeições

Mais de 75% dos pais e quase 70% das crianças usam smartphones ou tablets, diminuindo os benefícios emocionais do convívio

Quando a rotina de buscar as crianças na escola começa à tarde, parece um exercício de matemática mental para garantir que todos estejam no lugar certo na hora certa: uma criança tem reforço de matemática das 14h às 16h e, em seguida, vai direto para o treino de futebol, das 16h30 às 19h. A outra tem aula de dança das 17h às 20h, e a família toda só chega em casa depois das 21h.

Quando as famílias compartilham refeições regularmente, os especialistas dizem que elas desfrutam de inúmeros benefícios — como maior satisfação emocional e dietas mais saudáveis ​​—, mas encontrar tempo para sentar juntos à mesa todas as noites pode parecer uma tarefa difícil.

Mesmo para as famílias que conseguem fazer das refeições compartilhadas uma realidade, o uso generalizado de dispositivos como smartphones e TVs durante as refeições é mais um fator que dificulta a conexão.

De acordo com um novo estudo que entrevistou mais de 350 pais, mais de 75% relataram o uso de mídias digitais durante a última refeição em família, sendo o uso de smartphones o mais comum. Além disso, os pais relataram que seus filhos — com idades entre 4 e 10 anos — também eram quase tão propensos a usar mídias digitais, com quase 70% das crianças também se envolvendo em algum tipo de uso de mídias. As descobertas foram publicadas na segunda-feira no periódico JAMA Pediatrics.Play Video

O uso da mídia está se infiltrando em nossas vidas mais do que imaginamos, disse Cecilia Sada Garibay, coautora do estudo e doutoranda na Universidade do Arizona. Sada Garibay espera que, com isso em mente, os pais se tornem mais conscientes de como seus dispositivos podem estar afetando seus relacionamentos mais pessoais: aqueles que têm com seus filhos.

“Se você tem seu dispositivo e fica checando-o constantemente à mesa, isso pode afetar um momento valioso que os pais têm com seus filhos durante o dia, e pode ter algum efeito no relacionamento que eles têm com as crianças”, disse Sada Garibay, que também é professora da Escola de Comunicação da Universidade Panamericana e estuda os efeitos das mídias sociais.

Pesquisadores comprovaram que, quando as famílias se reúnem regularmente para comer, todos os membros da família colhem inúmeros benefícios, incluindo uma alimentação mais saudável, menor risco de uso de substâncias entre adolescentes e maior satisfação emocional.

Mas, de acordo com Sada Garibay e outros especialistas, a refeição em si não é o ingrediente mágico para esses benefícios.

O que torna o jantar em família tão benéfico?

Alguns benefícios associados aos jantares em família estão relacionados à comida na mesa, como menores taxas de obesidade. Mas quando se trata de benefícios emocionais, “na verdade, não é o que está na refeição que importa”, disse a Dra. Margie Skeer, professora de saúde pública e medicina comunitária na Faculdade de Medicina da Universidade Tufts, que pesquisa como as refeições em família podem proteger os adolescentes de uma série de perigos.

“É que as refeições em família podem proporcionar um espaço natural para se conectar, compartilhar sentimentos e emoções. É uma conexão familiar constante”, disse Skeer, que não participou da nova pesquisa. Além disso, quando os pais reservam um tempo para se conectar com seus filhos em jantares em família sem distrações, as crianças percebem que “elas estão sendo priorizadas, porque vivemos em um mundo muito agitado”.

Sada Garibay reconhece que o tempo pode ser escasso para os pais: “Eu sei; tenho quatro filhos.” Mas, na opinião dela, isso significa que é mais importante do que nunca encontrar tempo para jantares em família.

A Dra. Anne Fishel, professora associada de psicologia na Faculdade de Medicina de Harvard e diretora do Programa de Terapia Familiar e de Casais do Hospital Geral de Massachusetts, fundou o Projeto Jantar em Família em 2010 para educar os pais sobre como eles podem obter os benefícios dos jantares em família em meio a agendas lotadas.

Segundo Fishel, que também não esteve envolvido na nova pesquisa, as refeições são a oportunidade “mais confiável” que muitas famílias têm para se conectar diariamente.

“Além disso, as refeições compartilhadas são um ritual que cria uma âncora, previsibilidade e um senso de identidade”, disse ela em um e-mail. “Os rituais são tão reconfortantes e bem-vindos para os adultos quanto para as crianças.”

Diferentes tipos de uso da mídia, resultados diferentes

O novo estudo examinou as taxas de uso de mídia individual e em conjunto por pais e filhos, bem como os tipos de uso de mídia em que os participantes estavam envolvidos.

“Nenhuma forma de consumo de mídia é igual à outra”, disse Sada Garibay. O uso de mídias em telas grandes tem maior probabilidade de incluir pais e filhos assistindo ao mesmo conteúdo juntos, o que pode oferecer oportunidades de conexão de maneiras que o uso individual de celulares ou tablets não proporciona, afirmou ela.

Por exemplo, assistir a “Jeopardy!” juntos durante o jantar pode proporcionar ótimas oportunidades para as famílias se conectarem, disse Sada Garibay. Mas o que ela observou no estudo não sugeriu noites de cinema em família generalizadas, mas sim o uso generalizado de smartphones por indivíduos.

“O que está mudando é o fato de que essa experiência compartilhada, o uso compartilhado da mídia, está sendo substituído pelo uso individual da mídia”, disse Sada Garibay. “Agora, cada membro da mesa pode estar junto, mas cada um está fazendo algo completamente diferente dos outros.”

Quando os jantares em família são interrompidos por notificações de smartphones ou crianças vidradas em seus tablets, Sada Garibay e outros especialistas observaram que alguns dos benefícios do jantar em família podem ser diminuídos.

Não existe uma fórmula única: Como adaptar as refeições em família

O Relatório Mundial da Felicidade de 2025 constatou que, de 2003 a 2023, a taxa de pessoas que jantam sozinhas nos Estados Unidos continuou a crescer em todas as faixas etárias, com cerca de 25% dos adultos em 2023 fazendo todas as suas refeições diárias sozinhos.

Durante a pandemia de Covid-19, quando muitas famílias passaram mais tempo juntas em casa, Fishel observou um ressurgimento da prática de jantares em família.

Dados do censo de 2022 mostram que quase 85% dos pais compartilhavam refeições com seus filhos frequentemente, e Skeer afirma que ainda vê muitas famílias priorizando essa prática.

Mas, com os jovens envolvidos em atividades extracurriculares exigentes, pais com vários empregos e a presença constante de dispositivos que distraem, como smartphones, é importante lembrar que a prática não precisa ser “tudo ou nada”, disse Skeer.

Uma ‘refeição em família’ pode ser tão simples quanto um lanche compartilhado

Mesmo o simples fato de estarem juntos no balcão da cozinha, dividindo um pacote de batatas fritas e perguntando individualmente ao seu filho como ele está, pode ser uma oportunidade para criar laços.

“Se você é pai, mãe, responsável ou cuidador, qualquer pessoa que esteja criando uma criança, e tivesse cinco minutos todos os dias para literalmente sentar ou ficar em pé, olhando um para o outro, conversando e fazendo um check-in diário, isso também traria muitos benefícios”, disse Skeer.

Experimente fazer uma refeição sem distrações por semana

Reservar um tempo para apenas uma refeição em família por semana — deixando o celular de lado por 20 a 30 minutos durante o café da manhã, almoço ou jantar — pode valer a pena quando o jantar em família todas as noites simplesmente não vai acontecer.

“A frequência das refeições compartilhadas parece conferir os benefícios nutricionais, mas a qualidade do tempo à mesa é o que promove os benefícios emocionais e psicológicos”, disse Fishel em um e-mail. “Portanto, mesmo uma refeição familiar agradável e aguardada com expectativa por semana pode trazer bem-estar, um senso compartilhado de pertencimento e conexão.”

Aproveite a tecnologia para facilitar a conexão

Com o uso de mídias aparentemente inevitável em casa, algumas famílias podem descobrir que a mentalidade de “se não pode vencê-los, junte-se a eles” funciona melhor. Por exemplo, noites de cinema em família durante o jantar podem oferecer momentos de convívio familiar fáceis e sem conflitos, disse Skeer.

“Sempre que você puder criar esses momentos de conexão, será melhor a longo prazo”, disse Skeer.

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