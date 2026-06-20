domingo, junho 21, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Boto critica convocação de Neymar para a Copa e questiona ausência de Pedro

dirigente do Flamengo questiona a presença de atleta com poucos jogos e a não convocação de artilheiro

Toni Assis, do Estadão Conteúdo

Com a Copa do Mundo dominando o cenário esportivo neste período, o dirigente do Flamengo, José Boto, também resolveu falar sobre o assunto. Em entrevista ao Canal 11, o diretor português criticou a convocação do atacante Neymar e questionou a ausência do centroavante rubro-negro Pedro.

“Não entendo como é que um jogador que tem, sei lá, dois jogos nos últimos dois meses, é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols, não é convocado”, afirmou o profissional que é responsável pelo futebol do clube carioca.

Em fase final de recuperação de um edema na panturrilha direita, o camisa 10 da equipe nacional tem previsão para, enfim, estrear neste Mundial na partida contra a Escócia, a última desta fase de grupos do Mundial.

Após empatar na estreia contra o Marrocos, quando foi muito criticada, a equipe treinada por Ancelotti deu sinais de reação na noite desta sexta-feira ao derrotar o Haiti pelo placar de 3 a 0, gols de Matheus (duas vezes) e Vini Jr.Play Video

Artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro tem dez gols no Nacional, um a menos que Viveros, do Athletico-PR, que aparece como goleador máximo da competição. Embora estivesse cotado para integrar a lista final de Ancelotti na Copa do Mundo, o camisa 9 rubro-negro acabou ficando de fora da convocação.

Na relação dos 26 nomes, o treinador italiano optou pelos nomes de Neymar (Santos), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Lyon), Rayan (Bournemouth), Gabriel Maretinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona) e Vini Jr. (Real Madrid).

Adriano Fontes/Flamengo

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Projetado por Ancelotti para Brasil x Escócia, Neymar participa de treino
Próximo artigo
Pais usam mais dispositivos eletrônicos do que filhos durante as refeições

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,533FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315