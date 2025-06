Pará Clube passeia no futebol diante dos adversários

Os jogadores de futebol vinculados ao Pará Clube foram destaques no final de semana, vencendo os adversários com certas facilidades e foram retribuídos com elogios pelos associados e simpatizantes da agremiação da Lomas Valentinas. A marcha vitoriosa começou com a vitória do PC/Cametá, de virada, diante do Urubu/AABB por 3 a 2, depois de estar perdendo no primeiro tempo por 2 a 1.

Os gols foram de Nildinho (2) e Castor, este de bela feitura, cobrando falta. A segunda vitória conquistada ocorreu com time do PC/Madri sobre o Ted Bull/Caixaparah, por 5 a 2, tentos de Léo Oliveira (2), Edilberto Oliveira(2) e Ciro Rocha. E a terceira dos Paraclubinos ocorreu com o show de bola do time sessentão ao comando do polêmico treinador Galo diante do Flamengo (Jurunas), pelo placar de 5 a 2, marcando Bolinha 3, Nildo Bigode e Vilar Júnior, este chutando de longa distância.

O diretor do esportes do Pará Clube, Marcelo Campos, parabenizou todos os atletas pelo excelente desempenho durante aos jogos, inclusive, as palavras foram endossadas pelo mandatário máximo do clube, Vilar Júnior.

Por Nonato Batista/Ronabar/Texto e imagens