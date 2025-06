Auto Junino do Curro Velho celebra “As Cores de São João” a partir desta sexta-feira (6)

O tradicional Auto Junino do Curro Velho volta aos palcos a partir desta sexta-feira, 6 de junho, e segue até domingo, dia 8, com apresentações teatrais, grupos musicais, feira de economia criativa e venda de comidas típicas. A programação inicia sempre às 17h, com entrada gratuita, integrando o Arraial de Todos os Santos, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP).

Espetáculo celebra as tradições juninas

Este ano, o espetáculo tem como tema “As Cores de São João” e é fruto de um processo formativo iniciado em abril, com oficinas artísticas nas áreas de teatro, dança e música. Mais de 200 pessoas, entre crianças e adolescentes, compõem o elenco.

“O auto junino é, além de uma tradição, uma festa que celebra o final de mais um ciclo de oficinas de iniciação artística que a FCP oferece regularmente e gratuitamente para a comunidade”, destaca Thiago Miranda, presidente da Fundação Cultural do Pará.

Destaque para a dança inclusiva

Uma das novidades desta edição é a estreia da turma de dança inclusiva do Curro Velho.

“As crianças estão muito empolgadas e bem ensaiadas. Temos um número considerável de participantes, o que gera grande expectativa tanto por parte deles quanto da produção”, afirma Jorge Cunha, coordenador de Iniciação Artística do Curro Velho.

Espetáculo inclusivo e coletivo

O texto da peça foi escrito pelo professor José Maria Bezerra, da Faculdade de Música da UFPA, que há 20 anos colabora com roteiros e músicas para a iniciação artística.

“O espetáculo busca destacar o cuidado com o lugar onde vivemos, reunindo participantes de diversas idades, pessoas com deficiência, pais e responsáveis, em uma produção coletiva”, explica o autor.

Ele destaca ainda a dedicação da equipe:

“Está sendo feito num tempo recorde de apenas um mês de trabalho. Fico feliz com a competência dos instrutores e o empenho das crianças e jovens”.

Serviço:

📌 Auto Junino: “As Cores de São João”

📅 Dias: 6, 7 e 8 de junho

🕔 Horário: A partir das 17h

📍 Local: Núcleo Curro Velho – Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, Telégrafo

💸 Entrada gratuita