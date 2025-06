Sustentabilidade: Equatorial Pará inaugura novo posto do projeto E+ Reciclagem em Belém

Localização da nova unidade do projeto fica na sede da Fiepa, no bairro de Nazaré. Clientes podem trocar resíduos por descontos na conta de luz

Nesta terça-feira, 3, a Equatorial Pará inaugurou o 9º posto de coleta do projeto E+ Reciclagem no estado. O espaço, localizado na sede da FIEPA, em Belém, contará regularmente com coleta de resíduos que podem gerar descontos na fatura de energia dos clientes, além da arrecadação de potes de vidro para beneficiar os recém-nascidos da Santa Casa de Misericórdia do Pará. O horário de funcionamento será de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e, no sábado, das 8h às 12h.

Os clientes vão poder realizar a troca de materiais recicláveis como papel, plástico, metal, óleo de cozinha e eletrônicos com placa. Essa é uma forma acessível de incentivar práticas sustentáveis no dia a dia. Vale ressaltar, que somente em 2025 já foram arrecadados mais de 1,8 tonelada de resíduos que deixaram de ser descartados de forma inadequada no ambiente.

Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, destaca os benefícios do novo posto.

“Com este novo espaço em parceria com a FIEPA, instituição que também é importante para o desenvolvimento do estado, damos mais possibilidade para que clientes do entorno possam realizar a entrega de resíduos. Em um ano tão importante para a sustentabilidade e meio ambiente, com a COP em Belém, a Equatorial, através do E+ Reciclagem já entrega resultados em prol da coleta seletiva”, destaca Pricila

Outros postos de atendimento

A população pode participar da ação nos postos localizados em Belém, Ananindeua, Castanhal, Altamira e Santarém. Basta apresentar a Conta Contrato no momento da entrega dos resíduos recicláveis. Também é possível doar os bônus a instituições beneficentes cadastradas.

Confira onde ficam os postos do E+ Reciclagem:

1 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Sede Fiepa – Estacionamento (Tv. Rui Barbosa – Nazaré)

Horário de atendimento: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17/ Sábado: das 8h às 12h.

2 – Posto E+ Reciclagem: Belém (Em reforma, com previsão de entrega em 60 dias)

Onde: Sede Equatorial Belém (Av. Augusto Montenegro Km 8,5 – Coqueiro)

Horário de atendimento: segunda a sexta: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

3 – Posto E+ Reciclagem: Belém (Em reforma com previsão de entrega em 60 dias)

Onde: Praça Benedito Monteiro (Bardo de Igarapé Miri, S/N – esquina com a travessa Ezeriel Mônico de Matos – Guamá)

Horário de atendimento: segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

4 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Assaí Atacadista (Rodovia Mário Covas, 69 – Coqueiro)

Horário de atendimento: segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

5 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Parque Shopping – piso do estacionamento (avenida Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 10h às 13h e das 14h às 19h/Sábado: das 10h às 14h.

6 – Posto E+ Reciclagem: Ananindeua

Onde: Assai BR – estacionamento (Rodovia BR-316 – Centro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

7 – Posto E+ Reciclagem: Altamira

Onde: Estacionamento do Camelódromo (avenida João Rodrigues – Esplanada do Xingu)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

8- Posto E+ Reciclagem: Santarém

Onde : Estacionamento do Mercadão 2000, localizado na avenida Tapajós, entre a travessa Frei Ambrósio e Professor Carvalho.

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

9- Posto E+ Reciclagem: Castanhal

Onde: Praça do Estrela, Tv. Quintino Bocaiuva – Bairro: Estrela

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.