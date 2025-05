Pará se destaca como destino de turismo cultural e experiências autênticas no Brasil

O Pará vem se consolidando como uma das maiores potências do turismo cultural e sustentável no Brasil. Com investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e valorização da cultura e da gastronomia local, o Estado vem atraindo cada vez mais visitantes em busca de experiências autênticas e inesquecíveis.

De 2019 a 2024, mais de 2.300 profissionais foram capacitados em 21 municípios com cursos que vão desde hospitalidade e trilhas até observação de aves. “Essas ações estruturantes transformam o turismo em um verdadeiro motor de desenvolvimento”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Eduardo Costa.

Na área de infraestrutura, já foram firmados 32 acordos entre o governo e prefeituras para melhorar orlas, centros culturais e sinalização turística. Um dos destaques é a entrega do Centro de Convenções Sebastião Tapajós, em Santarém, e a reestruturação de 22 orlas em diferentes regiões, outras 13 estão em obras.

“Esses espaços incentivam o lazer, o esporte e a cultura, melhorando a qualidade de vida da população e gerando empregos”, destaca Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas.

A mobilidade também recebeu atenção especial. A Companhia de Portos e Hidrovias (CPH) modernizou 28 terminais hidroviários nos últimos anos, fortalecendo o turismo fluvial — muito importante no Estado. Outros oito terminais ainda estão sendo construídos.

O calendário de eventos também tem movimentado o turismo paraense. O Novo Mangueirão e o Mangueirinho já receberam mais de 100 eventos desde 2023. Festas como o Pararraiá e shows gratuitos, como o do DJ Alok, atraíram mais de 200 mil pessoas.

A gastronomia paraense, famosa por ingredientes únicos e sabores fortes, também tem sido um grande atrativo. “A culinária é nosso cartão de visitas. É por meio da comida que mostramos a riqueza cultural do Pará”, afirma o chef Rafael Barros de Souza, de Belém.

Com presença em feiras internacionais na Espanha, Alemanha e São Paulo, o Pará se apresenta ao mundo como um destino turístico diverso, sustentável e acolhedor. “Nosso maior propósito é fazer com que cada visitante leve um pedaço do Pará no coração”, conclui o chef.

Fonte e Imagem: Agência Pará