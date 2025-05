Vídeo – Bebê se engasga com leite materno em Icoaraci e é salvo pela Guarda Municipal de Belém

Agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) salvaram a vida de um bebê de dois meses que se engasgou, na noite de ontem, sexta-feira, 1º, no distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com a família, Antônio Ravi, de apenas um mês, se engasgou com leite materno enquanto era amamentado.

Após a família perceber que ele estava perdendo a consciência, os pais saíram em um carro para procurar por ajuda. Eles encontraram o posto da Guarda Municipal, localizado na Rua Siqueira Mendes, onde os agentes realizaram uma manobra específica para desengasgar o menino.

Após o procedimento, Ravi foi levado para o Hospital Abelardo Santos para ser avaliado. A criança passa bem. Felizmente tudo acabou bem. Ficaram o susto e o alerta para que esse tipo de ocorrência não se registre mais, haja vista que o desespero é geral.

Imagem: Reprodução