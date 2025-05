Portel reestrutura Guarda Civil Municipal com a posse de 50 agentes efetivos

A Prefeitura Municipal de Portel mostrou à população o trabalho que o Governo Municipal vem realizando em prol da segurança pública e mobilidade urbana da cidade. O dia 17 de abril marcou a formação e posse de 50 guardas civis efetivos que hoje atuam em diversos pontos da cidade, contribuindo para manutenção da ordem e segurança dos munícipes e dos órgãos públicos, como frisou o prefeito Paulo Ferreira.

A Guarda Civil Municipal-GCM Portel foi criada em setembro de 2013, no primeiro governo de Paulo Ferreira, e passou por uma reorganização a partir de 2023, tendo em 2024, o lançamento do edital do concurso público, onde o Governo Municipal cumpriu as etapas do certame, e posteriormente formação e posse dos candidatos – agoraagentes da GCM Portel. Desta forma, além de cumprir o previsto na legislação vigente, a Prefeitura Portel coloca à disposição da comunidade portelense uma guarda qualificada, já que os agentes receberam formação do Instituto de Ensino de Seguranca Pública – IESP, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, que capacita e auxilia na formação dos agentes de segurança do Pará.

Assim, o governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Seguranca Pública e Mobilidade Urbana – SESMUB, que tem hoje como Secretário Reginaldo Freitas, investiu ainda em novos equipamentos para otimizar o trabalho dos agentes.

Por isso, abril marca o lançamento de uma nova Guarda Municipal, mais estruturada e consequentemente mais preparada. E assim, o SESMUB vem atuando, por meio da sua GCM, cobrindo eventos na cidade, a exemplo do Amazônia Portel Aquafest – de esportes aquáticos, também com programação noturna no “Calçadão” da cidade, coma shows musicais, desfiles, entre outros, acontecimento que estimulou a presenças de centenas de turistas na cidade de Portel, no período de 19 à 20 de abril e que teve um público de aproximadamente 25 mil não só no dia da competição, mas também no show à noite.

Agora, a cidade se prepara para competições do circuito de vôlei que será realizado este mês. Os guardas também terão muito trabalho no evento de julho que é um dos maiores ainda mais agora com a Praia do Tucano , que é o point do Marajó.

Segundo o calendário de ventos de Portel, ainda vão acontecer outras programações culturais e o Círio da cidade, o qual também reúne muitos turistas da região do Marajó, bem como do Estado do Amapá.

A GCM também marca presença em outros eventos, assim como apoia o Departamento de Trânsito Municipal em blitz rotineiras em pontos estratégicos da área urbana. O trabalho da Guarda é também extremamente relevante aos órgãos públicos municipais, que atualmente contam com presença de agentes, a exemplo do Hospital Geral, Terminal Hidroviário, Feira Municipal, Prédio da Prefeitura, entre outros, contribuindo para diminuição de uma estatística preocupante em nível nacional e municipal sobre a realidade da segurança pública.

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA 2024, em Atlas da Violência, a taxa média de criminalidade em Portel teve uma crescente desde 2009, alcançando 31,2% em 2020.

Paralelamente, o “Relatório Técnico Municipal de Portel/PA” mostra que óbitos causados por homicídio e agressões ultrapassam 36%, e acidentes de trânsito, 4,97%. O documento também fala do uso excessivo de álcool e drogas, violência contra crianças e adolescentes, entre outros.

Assim, a SESMUB desenvolveu um Plano de Ação que evidencia seu planejamento estratégico para a segurança pública, coordenação e passos para a execução de estratégias, políticas, planos e programas, em caráter de fiscalização, ordem e regulamentação da mobilidade urbana, da guarda e proteção patrimonial municipal; assim como a proteção e defesa civil em períodos de normalidades e anormalidades.

Fonte: Guarda Municipal Portel/Imagens: Ray Nonato e Lucinha Baia