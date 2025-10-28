terça-feira, outubro 28, 2025
EDUCAÇÃO

Alunos da Escola São Francisco em Belém recebem prêmio por combate ao trabalho infantil

Alunos da Escola Estadual São Francisco, localizada no bairro do Tapanã, em Belém, foram reconhecidos pelo seu engajamento na luta contra o trabalho infantil. A unidade de ensino conquistou o 1º lugar no “Concurso Cultural Cartaz e Faixa Sustentável”, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), como parte da campanha do Círio 2025.

O concurso incentivou estudantes a refletirem sobre a temática do trabalho infantil e da proteção dos direitos das crianças, utilizando a arte como forma de expressão e conscientização. Os trabalhos vencedores foram apresentados durante as romarias do Círio, levando a mensagem de cuidado e responsabilidade social para toda a comunidade.

A premiação foi entregue pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lelio Bentes, e marcou a primeira participação da Escola São Francisco na iniciativa. Segundo a diretoria, o reconhecimento é uma motivação para continuar promovendo educação, cidadania e inclusão social entre os estudantes.

A ação também destaca a importância do TRT8 em apoiar projetos educativos que envolvam crianças e adolescentes, contribuindo para a prevenção do trabalho infantil e o fortalecimento da consciência social desde cedo.

Imagem: Agência Pará

