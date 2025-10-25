sábado, outubro 25, 2025
Desde 1876
Inacreditável: Yuri Alberto perde gol sem goleiro em Vitória x Corinthians

Atacante do Timão desperdiçou grande oportunidade no primeiro tempo da partida, válida pela 30ª rodada do Brasileirão; arbitragem assinalou impedimento após a conclusão do lance

Victor Fardin, da CNN Brasil

No confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Vitória estão empatando em 0 a 0 neste sábado (25), no Barradão. No primeiro tempo do jogo, o atacante Yuri Alberto, da equipe paulista, perdeu uma chance incrível de abrir o placar.

Aos 48 minutos da etapa inicial, Yuri recebeu bom passe do meia Breno Bidon, invadiu a área, driblou o goleiro Thiago Couto e finalizou para fora. Depois da conclusão do lance, a arbitragem marcou um impedimento na jogada.

Como resultado, o Timão permanece em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. O Leão, por sua vez, chegou na marca de 32 pontos e saiu da zona de rebaixamento, ultrapassando o Santos.

FILLIPE ALVES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

