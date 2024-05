PEDRO SCOOBY REÚNE SURFISTAS E LEVA JET-SKIS PARA AJUDAR EM RESGATES NO SUL

Em um ato de solidariedade, Pedro Scooby reuniu surfistas e pilotos de jet-skis de ondas gigantes para viajarem até o Rio Grande do Sul de carro. O intuito é ajudar no resgate das vítimas dos temporais e enchentes. O atleta vai levar jet-skis e outros equipamentos para prestar auxílio direto. Além dele, Lucas Chumbo e Iankel estão neste projeto.

Pedro tomou a decisão na última madrugada. “Patroa tá me deixando aqui na casa dos meus amigos. Estamos levando jet-skis. Juntamos os melhores pilotos de onda gigante do Rio. Pilotam barco também, só gente casca grossa”, relatou Scooby nos stories do Instagram prestes a se reunir com os amigos.

Ao todo cerca de 11 pessoas vão dirigindo até o sul do país. A previsão, visto que eles levam equipamentos pesados, é de mais de 20h de estrada.

Boletim atualizado

Em boletim atualizado ao 12h deste domingo (5/5), a Defesa Civil do RS confirmou até o momento 75 mortes. 334 municípios foram afetados pelas chuvas e enchentes, desalojando mais de 88 mil pessoas. Mais de 780 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelas cheias e 103 pessoas permanecem desaparecidas.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Reprodução