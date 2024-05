Morínigo tem hoje a chance de reabilitar o Remo em João Pessoa. A Marajoara vai transmitir o duelo de vida ou morte.

O Clube do Remo está há seis partidas sem um gostinho de vitória, o que está deixando a torcida, a comissão técnica, diretoria e grupo muito preocupados com o fantasma do rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. Pelo Brasileiro da Série D, o Remo já fez duas partidas e não faturou absolutamente nada. Assim, está na lanterna da competição.

Logo mais, às 16h30, o Leão Azul enfrenta o Botafogo, da Paraíba, na capital do adversário, João Pessoa. O jogo será no Estádio Almeidão, com cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

A possibilidade na tarde de hoje, é que Gustavo Morínigo faça alterações no elenco que vai entrar no gramado para o jogo da terceira rodada da Terceirona, a partir das 16h30. Durante a semana, o paraguaio não deu moleza aos jogadores e fez vários testes com atletas que ainda não foram escalados na competição.

A ideia é que ocorra na tarde de hoje a tão esperada reabilitação dos azulinos, que está em posição incômoda no campeonato.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo