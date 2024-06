Peritos de informática auxiliam no trabalho da Delegacia Especializada em Atendimento à Criança e Adolescente

A Polícia Científica do Pará (PCEPA), por meio da Gerência de Perícias em Informática (GPI), participou de uma ação que deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão de flagrante contra um homem acusado de estupro de vulnerável e de armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil, no bairro do Curió-Utinga. A investigação foi coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), da Polícia Civil do Pará (PCPA).

A operação ocorreu após denúncias de abuso sexual em face de 6 vítimas, crianças e adolescentes, entre 9 e 15 anos de idade. “Os abusos se davam tanto no município de Vigia quanto em Belém, logo, a autoridade policial responsável representou pela busca e apreensão para investigar se procedia também o armazenamento de pornografia infantil para dar cumprimento à prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável”, afirmou a delegada Daniele Ambrósio, titular da Deaca.

Embora já houvesse um mandado de prisão preventiva, a atuação da equipe pericial da GPI se deu por meio de análise de um dispositivo eletrônico encontrado com o suspeito. “No local, foi realizada uma análise preliminar do dispositivo encontrado, porém, é necessário fazer uma análise mais detalhada, logo, será encaminhado posteriormente para a PCEPA, e com a utilização de ferramentas forenses poderemos fazer a extração e análises mais profundas dos dados”, explicou a perita criminal Verônica Gomes.

“O papel da PCEPA é super importante pois é ela que vai fazer a perícia in loco para verificar se há realmente aquele tipo de material criminoso nos dispositivos para podermos fazer o procedimento adequado”, afirmou a delegada.

Texto: Amanda Monteiro/Ascom PCEPA

Fonte: Agência Pará/Foto: Amanda Monteiro/Ascom PCEPA