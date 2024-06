XX Concurso Estadual de Quadrilhas, da FCP, encerra nesta quinta-feira, 27

O XX Concurso Estadual de Quadrilhas, promovido pela Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), encerra a programação com as performances dos grupos juninos, nesta quinta-feira, 27. Já o “Arraial de Todos os Santos”, segue com os shows até o dia 30 de junho, na Praça do Artista, que este ano recebeu o nome de Palco Verequete.

No decorrer da semana, o público ainda contará com o Concurso da Miss Caipira da Diversidade, programado para a sexta-feira, 28.

Neste ano, a sede da FCP recebeu mais de 100 quadrilhas adultas e 15 quadrilhas mirins nos seus 14 dias de festividades. Além disso, mais de 46 mil pessoas já passaram pelo espaço e puderam apreciar as performances. A fundação estima que até o final do Arraial, no dia 30 de junho, mais de 60 mil pessoas passem pelo local.

Grupos juninos de todo o Estado do Pará participam do concurso, são 61 municípios que se apresentam na Arena Dona Graça. Já passaram pelo espaço a quadrilha de Salinópolis “Amor Junino”, a quadrilha de Belém “Paraíso Junino”, e muitas outras. No último dia de desfile se apresentarão mais 7 quadrilhas adultas, entre elas o grupo “Atração de São João” e “Encanto Colarense”, ambas do município de Colares.

“Eu amo dançar aqui, eu sempre sinto como se fosse a primeira vez e eu já danço aqui há 4 anos. É muito bom, contagiante e emocionante. O Arraial de Todos os Santos tem uma importância muito grande para minha quadrilha, a gente se prepara a 8 meses para dançar aqui, e eu acho que arrasamos”, declarou a dançarina Thatta Rafaelly, de 20 anos, que faz parte da Quadrilha Paraíso Junino.

Além das quadrilhas adultas, os grupos juninos mirins também tiveram bastante destaque nesse período de apresentações. Entre elas estão “Explosão do Amor”, de Igarapé Miri, “Flor Junina” de Belém, entre outras que buscam pelo primeiro lugar no concurso.

Homenagem – Este ano, o Arraial de Todos os Santos homenageia Mestre Verequete, referência no carimbó, e Dona Graça, que por muitos anos participou do Concurso Estadual de Quadrilhas com sua quadrilha, a “Rainha da Juventude”.

Uma das homenagens que os artistas recebem, neste ano, é ver seus nomes nos espaços da programação do grande arraial. A Praça do Artista, um dos espaços do Centur, está com o nome “Palco Verequete”. Já a Praça do Povo, onde ocorrem as apresentações, se tornou a “Arena Dona Graça”.

Serviço:

XX Concurso Estadual de Quadrilhas

Data: 25, 26 e 27 de junho

Horário: 18h

Local: Arena Dona Graça (Praça do Povo)

Endereço: Av. Gentil Bitencourt, 650 – Nazaré, Belém (Centur)

Entrada Gratuita

Texto: Jhullyele Santos – Ascom/FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Jhullyele Santos/Ascom FCP