Pesquisa Doxa aponta Kaká na frente para a prefeitura de Salinópolis

O Instituto DOXA publicou nesta segunda-feira, 27, a sua primeira pesquisa oficial registrada no Tribunal Regional Eleitoral – TRE sobre a corrida eleitoral no município de Salinópolis, região do Nordeste Paraense. No município do nordeste do Pará, região do Salgado Paraense e um dos locais turísticos mais procurados do Estado, o prefeito Kaká Sena (PP) vai defender seu mandato, buscando sua reeleição. A disputa vai ser com o ex-prefeito Paulo Henrique. Nessa primeira pesquisa registrada, o atual prefeito aparece com 36,2% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito que obteve 29,1%.

A pesquisa está registrada no TRE sob o nº PA-04133/2024 e foi realizada no período de 22 a 25 de maio de 2024 nas zonas rural e urbana. A amostra foi de 400 eleitores, tendo uma margem de erro de 4.9% para mais ou para menos dos resultados obtidos na pesquisa.

ESPONTÂNEA

Na questão espontânea, em que não se mostra os nomes de pré-candidatos, a pesquisa detectou que o atual prefeito, Kaká Sena (PP), aparece com 20,5%, em seguida vem Paulo Henrique com 12,8%. O percentual de votos flutuantes chega 66,7%.

KAKÁ NA FRENTE

Quando se estimula os possíveis nomes a prefeito de Salinópolis, Kaká Sena (PP) pula para 36,2% de intenção de voto. Paulo Henrique (MDB) ficou com 29,1%. Marcelo Botelho (PT) aparece com 1,5%. Candidato do PL, Zé Carlos do Casemirão, obteve apenas 1,3%. Os votos flutuantes somam, ainda, 31,9%.

REJEIÇÕES

Quando se trata de rejeição, a pesquisa detectou que o ex-prefeito Paulo Henrique tem rejeição de 16,8%. Kaká Sena aparece com rejeição de 12,8%. Zé Carlos (PL) tem rejeição de 8,0%; Marcelo Botelho (PT) é rejeitado por 6,8% dos eleitores de Salinópolis. Outros 42,6% não rejeitam nenhum dos pré-candidatos; e 13,0% não se manifestaram.

APROVAÇÃO E DESAPROVAÇÃO

O governo do prefeito Kaká é aprovado por 65,0% dos eleitores de Salinópolis; enquanto sua desaprovação chega a 27,4%. Outros 7,5% não se manifestaram.

HELDER BARBALHO

O governo de Helder Barbalho é aprovado por 91,0% dos eleitores de Salinópolis; enquanto sua desaprovação chega a apenas 5,0%. Outros 4,0% não se manifestaram.

GOVERNO LULA

Por sua vez, Lula tem aprovação de 69,0%; enquanto sua desaprovação chega 26,3%. Outros 4,8% não se manifestaram.

FATOS

Ao contrário de seu adversário Paulo Henrique, ex-prefeito de Salinópolis, Kaká Sena se mostrou um gestor simples e conduziu a máquina pública com transparência, lhe garantindo credibilidade junto à população. Pagou os salários atrasados do funcionalismo municipal, negociou dívidas milionárias do município e começou a trabalhar, realizando obras que mudaram o cenário da cidade.

Assim, as pesquisas hoje, já desenham a vitória de Kaká para o segundo mandato à frente da prefeitura local.

Imagens: Divulgação