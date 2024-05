Dr Daniel seria reeleito prefeito de Ananindeua se a eleição fosse hoje, afirma o Instituto Doxa

Na mais recente pesquisa eleitoral realizada pela DOXA, o atual prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel (PSB), desponta como o favorito absoluto nas eleições municipais de 2024, com impressionantes 80,1% das intenções de voto. A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (T.R.E) sob o nº PA-00327/2024, revela uma supremacia eleitoral marcante do prefeito, cuja gestão também é aprovada por 90,2% da população.

A pesquisa DOXA, realizada entre os dias 20 e 22 de maio de 2024, abrangeu todos os bairros de Ananindeua e entrevistou uma amostra de 600 eleitores. A margem de erro é de 4,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

Além de Dr. Daniel, outros seis pré-candidatos foram testados, mas juntos somam pouco mais de sete pontos percentuais, demonstrando a liderança consolidada do atual prefeito. Os resultados são os seguintes:

Dr. Daniel (PSB): 80,1%

Antonio Doido (MDB): 2,3%

Eliel Faustino: 1,5%

Profa. Nilse: 1,3%

Carlito Begot: 1,3%

Miro Sanova: 1,2%

Luiz Freitas: 0,2%

Indecisos/Anulariam o voto: 12,2%

12,2% A liderança de Dr. Daniel é esmagadora, com uma vantagem de 77,8 pontos percentuais sobre o segundo colocado, Antonio Doido. Este panorama evidencia não só a popularidade do prefeito, mas também a confiança da população em sua gestão e suas propostas para o futuro.

Os votos flutuantes tendem a migrar significativamente para Dr. Daniel quando os possíveis nomes para prefeito são apresentados, reforçando ainda mais sua posição de favorito. Este fenômeno pode ser atribuído ao reconhecimento do trabalho realizado durante seu mandato e à percepção positiva de sua administração entre os eleitores.

· COTEXTO

A elevada aprovação do governo de Dr. Daniel, que atinge 90,2%, reflete um cenário político favorável para a reeleição. Sua gestão tem sido marcada por políticas públicas eficazes e investimentos significativos em áreas chave para a população de Ananindeua. A pesquisa destaca a confiança da comunidade no prefeito e a expectativa de continuidade no progresso do município.

· CONCLUSÃO

A pesquisa DOXA sublinha a liderança avassaladora de Dr. Daniel nas intenções de voto para as eleições de 2024 em Ananindeua. Com uma margem de vantagem que praticamente assegura sua reeleição, o prefeito se consolida como a escolha preferida da população. Este cenário político reforça a importância do trabalho contínuo e da confiança depositada pela comunidade em sua gestão.

Os próximos meses serão cruciais para os demais candidatos tentarem reduzir essa diferença e apresentarem suas propostas à população. No entanto, com uma base de apoio tão sólida, Dr. Daniel entra na reta final da campanha com uma posição extremamente confortável.

Imagem: Doxa/Divulgação