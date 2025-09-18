quinta-feira, setembro 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

PF apreende R$5.000 em cédulas falsas em Belém

MULHER FOI INDICIADA POR CRIME DE MOEDA FALSA APÓS RECEBER ENCOMENDA VIA POSTAL

A gentes da Polícia Federal apreenderam nesta quinta-feira, 18, R$ 5.000,00 em cédulas falsas recebidos via encomenda postal do Estado do Rio Grande do Sul, tendo como destino a capital paraense. Após diligências investigativas, a destinatária da remessa foi identificada. Em interrogatório, a mulher confessou a prática criminosa e foi indiciada pelo crime de aquisição de moeda falsa.

A PF destaca que a aquisição e a circulação de moeda falsificada constituem crime grave, com potencial de causar prejuízos à economia nacional e à sociedade.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pela produção e envio do dinheiro falsificado, bem como outros possíveis integrantes da rede criminosa.

Fonte: Ascom/SRPF-PA em Belém

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Anistia geral e irrestrita é impossível, diz relator na Câmara

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,278FansLike
3,607FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315