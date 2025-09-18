PF apreende R$5.000 em cédulas falsas em Belém

MULHER FOI INDICIADA POR CRIME DE MOEDA FALSA APÓS RECEBER ENCOMENDA VIA POSTAL

A gentes da Polícia Federal apreenderam nesta quinta-feira, 18, R$ 5.000,00 em cédulas falsas recebidos via encomenda postal do Estado do Rio Grande do Sul, tendo como destino a capital paraense. Após diligências investigativas, a destinatária da remessa foi identificada. Em interrogatório, a mulher confessou a prática criminosa e foi indiciada pelo crime de aquisição de moeda falsa.

A PF destaca que a aquisição e a circulação de moeda falsificada constituem crime grave, com potencial de causar prejuízos à economia nacional e à sociedade.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pela produção e envio do dinheiro falsificado, bem como outros possíveis integrantes da rede criminosa.

Fonte: Ascom/SRPF-PA em Belém