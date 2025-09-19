sexta-feira, setembro 19, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Deputado federal Sanderson visita Bolsonaro e fala que “risco de morte é iminente”

O deputado federal Sanderson (PL-RS) visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ontem, quinta-feira, 18, e ficou preocupado com o estado de saúde do líder político da direita. Segundo ele, que é vice-líder da oposição na Câmara, há risco iminente de morte.

“O risco de morte é iminente. Pelo que eu vi aqui, um homem de 70 anos, está totalmente debilitado física e mentalmente”, disse o deputado.

Sanderson declarou que não sabia que o político estava nessas condições.

“Eu estive ali por duas horas e ele vomitou duas vezes. Essa questão do câncer de pele abalou bastante ele”, completou.

O deputado declarou ainda que o líder da direita vai passar por novos exames e fará mais uma biópsia.

“Eu saio daqui agora bastante preocupado!”

Bolsonaro foi hospitalizado na terça-feira, 16, com quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope. Ele foi atendido no Hospital DF Star, em Brasília, onde apresentou melhora após hidratação e medicação endovenosa.

O boletim médico de anteontem, quarta-feira, 17, dia da alta hospitalar, informou também que exames apontaram carcinoma de células escamosas “in situ” em duas das oito lesões cutâneas já retiradas, o que exige acompanhamento clínico e reavaliação periódica.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
PF apreende R$5.000 em cédulas falsas em Belém
Próximo artigo
Vídeo – Ximbinha dá nova roupagem à música “Senhorita” e destaca força do calypso em sua carreira

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315