PF combate garimpo ilegal e apreende maquinário no Sudoeste do Pará

Operação Rota do Ouro identificou extração clandestina de ouro e indícios de danos ambientais em Novo Progresso

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, deflagrou, nesta segunda-feira, 08, a Operação Rota do Ouro, para combater a atividade de garimpo ilegal no município de Novo Progresso. As investigações apontam que a área fiscalizada pode ter sido responsável pela extração clandestina de, aproximadamente, 80 kg de ouro nos últimos três anos.

Durante a ação, foram apreendidas três escavadeiras hidráulicas e uma caminhonete utilizadas no apoio logístico da atividade criminosa. Também foram constatados indícios de exploração em área de preservação permanente e de reserva legal.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de usurpação de bem da União, de extração ilegal de recursos minerais e de dano ambiental. As investigações prosseguem para identificar todos os responsáveis pela atividade ilícita e os destinatários do minério extraído.

Fonte e imagens: Ascom/SRPF-PA em Itaituba