Seplad promove leilão virtual de 133 veículos no dia 13 de agosto

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) vai realizar, no próximo dia 13 de agosto, um grande leilão virtual com 133 veículos pertencentes a órgãos e entidades da administração pública estadual. Estão incluídos carros, motos e vans, disponíveis em condições de recuperação e como sucata.

O evento, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE nº 36.307, de 23 de julho), será realizado a partir das 10h, no site http://www.vipleiloes.com.br, e está aberto para participação de pessoas físicas e jurídicas de todo o Brasil. Para dar lances, é necessário fazer um credenciamento com login e senha no próprio site.

Segundo Gabriel Perez Rodrigues, Secretário Adjunto de Modernização e Gestão Administrativa da Seplad, o leilão reforça o compromisso do governo com uma administração pública mais eficiente.

“É uma oportunidade não apenas para dar nova destinação a esses bens, mas também para gerar receita ao Estado e contribuir com a modernização administrativa”, destaca o gestor.

Onde estão os veículos?

Os bens estão distribuídos em cinco pátios da leiloeira, localizados em diferentes cidades do Pará:

Marituba – Alça Viária, Km 01, nº 888

Marabá – Rod. BR-222, Km 3, Bairro São Félix

Santarém – Rua Santana, nº 474, Bairro Salé

Altamira – Rod. Transamazônica, Zona Rural, Km 01, Liberdade

Parauapebas – Rod. Faruk Salmen, Km 04, Zona Rural

Visitação

Os interessados poderão visitar os veículos nos dias 11 e 12 de agosto, em horário comercial, diretamente nos pátios onde eles estão armazenados. Essa etapa é fundamental para avaliar o estado dos bens antes de participar do leilão.

Regras importantes

Os veículos serão vendidos no estado em que se encontram, cabendo ao arrematante toda a responsabilidade por reparos, regularização e transferência junto ao DETRAN-PA.

Quem adquirir algum lote deverá retirar o veículo em até 15 dias (na capital) ou 20 dias (no interior).

O não cumprimento desses prazos pode gerar multa diária e até a perda do bem, que retorna ao patrimônio público.

Mais informações

Os editais com todos os detalhes, bem como a lista completa dos lotes e suas condições, podem ser acessados gratuitamente nos sites www.vipleiloes.com.br e www.seplad.pa.gov.br, ou diretamente no escritório da leiloeira, em Marituba.

Contatos úteis:

Escritório da Leiloeira (Marituba): (91) 98116-7011

Diretoria de Gestão do Patrimônio do Estado (Seplad): (91) 3251-2907

E-mail: cpam.dgp@seplad.pa.gov.br

Imagem: Agência Pará