Prazo para regularização do título de eleitor termina na segunda-feira (19) no Pará

O prazo para regularizar o título de eleitor termina na próxima segunda-feira, 19 de maio, no Pará. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 168.879 paraenses o que representa 2,7% do eleitorado do estado ainda estão com pendências junto à Justiça Eleitoral.

A regularização é necessária para evitar o cancelamento do título, o que pode trazer uma série de consequências, como:

Impedimento de tomar posse em concursos públicos;

Impossibilidade de obter passaporte ou carteira de identidade;

Restrição para renovar matrícula em instituições de ensino públicas ou fiscalizadas pelo governo;

Dificuldade para realizar atos que exijam quitação do serviço militar ou do imposto de renda;

Suspensão de recebimento de salários em cargos públicos ou com vínculo com o poder público.

Como consultar a situação eleitoral

Para saber se o título está regular, o cidadão pode acessar o Autoatendimento Eleitoral no site do TSE ou utilizar o aplicativo e-Título. Também é possível verificar a situação pelo site do TRE do Pará, na aba “Situação Eleitoral”.

Como regularizar

Quem optar por resolver a pendência pessoalmente deve comparecer ao cartório eleitoral mais próximo, de segunda a sexta, das 8h às 14h, levando:

Documento oficial com foto;

Título eleitoral ou aplicativo e-Título;

Comprovantes de votação ou de justificativa;

Comprovantes de dispensa ou pagamento de multas eleitorais, se houver.

O pagamento da multa por ausência nas eleições pode ser feito no site do TSE, no app e-Título ou diretamente no cartório, por boleto, Pix ou cartão. Após o pagamento, o sistema registra automaticamente a quitação. Em caso de impossibilidade de pagamento, o eleitor pode solicitar a dispensa da multa ao juiz eleitoral.

Imagem: Divulgação