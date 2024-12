Prefeitura de Belém recebe Selo de Diamante de Transparência Pública

A Prefeitura de Belém recebeu na manhã desta segunda-feira, 9, o Selo Diamante de Transparência Pública. O reconhecimento foi dado pelo Tribunal de Contas do Município (TCM), durante uma cerimônia realizada na sede do órgão, no bairro do Telégrafo. A certificação é concedida às prefeituras que mais trabalharam pela transparência nas contas públicas e primaram pelo respeito aos cidadãos, garantindo acesso aos dados e informações públicas.

O Selo é entregue a prefeitos e presidentes de câmaras municipais, divididos em três categorias: Diamante, Ouro e Prata. O Prefeito Edmilson Rodrigues recebeu o selo das mãos do titular da 5ª Controladoria do Município, Daniel Lavareda. Junto ao prefeito de Belém, receberam também a certificação os prefeitos de Almeirim, Belterra, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos e Santarém.

“Belém ganhou com muita honra o Selo Diamante neste ano de 2024, o que significa o mais alto índice de respeito à democracia, ao público e à transparência nos gastos dos recursos públicos. O selo é dado pelo Tribunal de Contas do Município e só foi possível receber esse reconhecimento por causa dos esforços de todos os órgãos municipais, que garantiram um serviço público de qualidade, possível a partir do trabalho dos servidores públicos. Agradeço, portanto, a todos e a todas os servidores (as) por essa premiação”, comemorou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Kamila Canhedo