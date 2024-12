Trabalhadores (as) de Polpa e Artesanato recebem novos boxes na feira do Ver-o-Peso

“Ficou como a gente queria: serviço de qualidade e excelência. Muito bom mesmo. Estão trabalhando junto com a gente. Fomos ouvidos, discutimos tudo em reunião para chegarmos neste dia. Nosso setor aprovou e gostou muito da obra. É importante que nós, trabalhadores, e quem visita possamos cuidar deste espaço, porque ele é de todos, é também um ponto turístico na nossa cidade”, disse o artesão Edson Araújo.

Araújo, que trabalha na feira tradicional do Ver-o-Peso desde 8 anos de idade, foi um dos artesãos que receberam seu novo espaço de trabalho revitalizado e entregue pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), na manhã desta sexta-feira, 4.

Foram 16 boxes entregues no setor de Artesanato, além de 10 boxes do setor de Polpa. “A obra está perfeita e os detalhes foram feitos. O setor de Polpa precisa também que as pessoas nos ajudem a manter limpo, conservado para nós e para os turistas. Este lugar é o centro, é tradicional”, afirmou o feirante que trabalha com polpas de frutas Raimundo Moura, conhecido como “Beto”.

No momento de entrega dos novos boxes, o secretário de Urbanismo de Belém, Lélio Costa, conversou com os feirantes, agradeceu aos trabalhadores (as) do Ver-o-Peso e a presença da equipe do governo municipal, que busca ajudar e acelerar a obra a cada dia e manter diálogo constante com os feirantes.

“Esse é mais um passo fundamental para o crescimento de Belém, pois trata-se da grande reforma do Complexo do Ver-o-Peso, com 25 mil metros quadrados e é a maior feira livre da América Latina. É uma obra preparatória à COP-30 e passa também pela rua da Ladeira do Castelo, Feira do Açaí, Pedra do Peixe, Mercado de Peixe, Mercado de Carne, enfim, são muitas intervenções que a Prefeitura tem feito aqui, como inclusive a Via dos Marcadores e o Boulevard da Gastronomia”, destacou o secretário.

O remanejamento dos permissionários para os 120 novos boxes é feito pela Secretaria Municipal de Economia (Secon). Antes do Círio de Nazaré, até dia 11 de outubro, a Prefeitura de Belém, via Seurb, entregará revitalizados mais 56 boxes para o setor de Refeição. No último dia 26, já foram entregues 26 boxes de Maniva e 12 de Raízes, que aguardam apenas a chegada da nova lona vinda de São Paulo até a próxima semana.

Além da cobertura em lona e novos boxes, toda a feira tradicional conta com novas instalações elétricas e hidráulicas, nova pavimentação, iluminação com LED e especial, além de todas as prevenções contra incêndio.

COP-30

O Complexo do Ver-o-Peso é uma das obras prioritárias à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP-30), que acontecerá em Belém.

A reforma total está em execução pela Prefeitura, por meio da Seurb, com recursos garantidos pelo Governo Federal, pela Itaipu Binacional. São R$ 64 milhões destinados à reforma completa do Ver-o-Peso, que contempla a Feira do Açaí, os Mercados de Carne e Peixe, além da Pedra do Peixe e a Feira Tradicional.

Para o avanço das obras do Complexo são remanejados 1.100 trabalhadores da Feira do Ver-o-Peso para a feira provisória em quatro momentos. O atual iniciou dia 27 de maio de 2024.

No dia 10 de julho deste ano, para acelerar as obras, a Prefeitura, via Seurb, iniciou o terceiro turno de trabalho no espaço, que ocorre também pela noite, com tempo de trabalho neste ritmo por indeterminado.

Texto: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Juliane Castro